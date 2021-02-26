نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الأسبوعية من أسواق النجمة السعودية حتى 3 مارس القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية من أسواق النجمة السعودية، أعلنت أسواق النجمة السعودية عن بداية عروضها هذا الأسبوع مهرجان الشيكولاتة لهذا الأسبوع من الخامس والعشرين من شهر فبراير حتى الثالث من شهر مارس القادم، وتقدم هذه العروض بأفضل الأسعار وعلى الكثير من المنتجات الغذائية.

مهرجان الشيكولاتة من النجمة السعودية

تقدم أسواق النجمة السعودية مهرجان الشيكولاتة لهذا الأسبوع وعروض وأسعار رائعة مثل:

شيكولاتة جلاكسي جواهر تشكيلة رائعة أو بالكريمة أو بالمكسرات سعرها 135 و 140 ريال.

ألواح شيكولاتة جلاكسي وزن 36 جرام بسعر 9.95 ريال لأربع ألواح.

شيكولاتة تويكس كرانشي أو تويكس مملح وزن 46 جرام سعرها 9.95 ريال لأربع قطع.

بسكويت تيشوب أبو الولد 90 جرام سعر العلبة 8 ريال.

معمول البطل وزن 19 جرام سعره 5.50 ريال.

بسكويت الشاي تيشوب وزن 75 جرام بسعر 7.75 ريال.

معمول دقيق بر ميموريز وزن 40 جرام سعره 12.95 ريال.

فدج أصلي من حافل وزن 800 جرام سعره 14.95 ريال.

كوكيز فراولة من ميموريز وزن 120 جرام بسعر 8.50 ريال.

عروض النجمة السعودية على المنتجات الغذائية

كما وتشمل عروض النجمة السعودية الأسبوعية بعض المنتجات الغذائية التي لا غنى عنها مثل:

تفاح جالا الكيلو بسعر 6.95 ريال.

برتقال مصري أبو صرة سعره 2.95 ريال.

تفاح أحمر بسعر 6.50 ريال للكيلو.

جريب فروت الكيلو سعره 4.95 ريال.

كيوي سعر الكيلو 8.95 ريال.

بخارة أحمر الكيلو سعره 10.50 ريال.

ملفوف صيني بسعر 4.50 ريال للكيلو.

خس مصري مدور سعره 3.95 ريال للكيلو.

فلفل أخضر حار سعر الكيلو 3.75 ريال.

فاصولياء خضراء بسعر 4.95 ريال للكيلو.

زهرة قرنبيط سعره 3.75 ريال للكيلو.

خيار بسعر 3.25 ريال.

كرفس سعر الكيلو 2.95 ريال.

بطاطا حلوة الكيلو بسعر 3.75 ريال.

بصل أحمر سعره للكيلو 1.95 ريال.

باذنجان أسمر طويل سعره 3.50 ريال.

أسواق النجمة السعودية

يمكنكم زيارة موقع أسواق النجمة السعودية الرسمي للتعرف على أحدث عروض النجمة السعودية للزائرين، كما وتتميز أسواق النجمة بأنها تقدم العروض بشكل دائم ومستمر للعملاء، وتقدم تخفيضات بأسعار رائعة على الكثير من المنتجات الغذائية، كما ويبدأ مهرجان الفلبين والشيكولاتة في الخامس والعشرين من فبراير وينتهي في الثالث من مارس في أسواق النجمة السعودية، سارعوا بالشراء.