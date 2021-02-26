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عمر شويل - جدة لحظة فشل الشيف بورك أمام مطعمه بدبي، تصدر فيديو اخر للشيف بورك التركي الترند خلال الأيام الماضية وهو يسجل احد فيديوهاته كما اعتاد أثناء إعداده للطعام إلا أن هذا الفيديو اختلف عن باقي فيديوهات الأخرى لكونه سجل لحظة فشله في قلب طنجرة الطعام الكبيرة التي أمامه

كما اعتاد ان يفعل في كل مرة وانتشر هذا الفيديو على مختلف مواقع السوشيال ميديا وجذب العديد من التعليقات تحته، وحصد العيد من المشاهدات والتي تخطت المليون مشاهدة في وقت قياسي للغاية.

الشيف بوراك التركي

اعتاد الشيف بوريك تركي بتسجيل طريقة إعداده للطعام بطريقة غير عادية حيث تعكس مدى مهارته في اعداد الطعام وذلك دون ان ينظر إلى ما يقوم به ابدا بل دائما ما يجعل عيناه مركزه في عدسة الكاميرا وهى تقوم بتصويره، كما أنه اشتهر ببسمته العريضة التي لا تفارق وجهه ابدا طوال مدة تسجيل الفيديو

ولم تكن المأكولات التي يعدها الشيف بورك عادية ولكنها تكون من اشهى واصعب المأكولات ليست فقط التركية بل اشتملت على كافة المأكولات العربية المختلفة ويقوم بإعدادها بكميات كبيرة وغير عادية، واعتاد دوما على قلب الطناجر العملاقة التي تحتوي على تلك المأكولات.

فشل الشيف بوراك في دبي

وقام الشيف بوراك بسبب شهرته الواسعة في إعداد المأكولات من جذب أنظار المتابعين إليه من كافة أنحاء العالم العربي، إلى أن شهدت اخر فيديوهات تسجيل لحظة فشله في قلب طنجرة طعام كبيرة كان قد قام باعدادها من أمام مطعمه الجديد الذي قام بافتتاحه في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا

ليتناول المتابعين هذا الفيديو بسيل من التعليقات والمشاركات حتى أنه تمكن من حدث كم هائل من المشاهدات تخطى حاجز المليون مشاهدة وكان من أكثر تلك التعليقات هي رد احد المتابعين بأن هذا ما يقع لك حينما لا تتناول طعام فطورك في الصباح.