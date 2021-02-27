شوف عروض بنده على الأسماك واللحوم في السعودية panda.com

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عمر شويل - جدة بما أن بنده من أكثر المتاجر الغذائية شهرة وانتشار في المملكة العربية السعودية، تعتبر عروض متاجر بنده الغذائية مشهورة أيضًا، كما أن فروع بنده تنتشر في الكثير من مدن المملكة مما يسهل عملية الوصول إلى المتجر وشراء المنتجات والاستفادة من العروض المتاحة، وتقوم بنده بتصنيع مجموعة منتجات غذائية مميزة. عروض بنده الأسبوعية تنزيلات بنده : تخفيضات بنده بلغ سعر كيلو سمك كنعد بحري كبير 56 ريال سعودي بدلاً من سعر 69 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر كيلو سمك شعور صغير 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر كيلو سمك سردين 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو ستيك سلمون نرويجي 60 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو سمك هامور 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو فيليه سلمون نرويجي 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو سمك بياض حمام 23 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو سلطة ثمار البحر 40 ريال سعودي. عروض بنده على قسم اللحوم تخفيضات بنده : عروض بنده اليوم بلغ سعر كيلو مفروم بقري استرالي 35 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده بلغ سعر كيلو ستروجانوف بقري استرالى 40 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو كفتة بقري استرالي 34 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو موزة غنم بالعظم أسترالي 44 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو سمان أسترا 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي. طريقة التسجيل في برنامج تمهير

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