شوف عروض الجوالات في جرير اليومية وخصم 10% على هواتف ألكاتيل الذكية

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عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير اليومية، هناك العديد من الأسواق التي تعمل باستمرار على تقديم أفضل العروض لعملائها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري لكسب ثقة العملاء والعمل على توسيع رقعة عملائها، ومع jarir bookstore مكتبة جرير بالمملكة سنجد دائمًا أحدث العروض بشكل مستمر وخاصةً على الأجهزة الإلكترونية، والجوالات، واللاب توب فإن كنت ممن يبحث عن تلك العروض باستمرار فتابعوا المقال التالي لعروض مكتبات جرير. عروض جرير للجوالات على هواتف ألكاتيل عروض جوالات جرير وان إس إي جوال ألكاتيل 128 جيجا بايت بطاقة سامبا جرير، الجيل الرابع، اللون أخضر عميق، مقاس الشاشة ستة بوصة، دقة وضوح الكاميرا‎الخلفية ثلاثة عشر مع خمسة مع أثْنين ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الامامية خمسة ميجابيكسل‎ ، تخفيضات جرير ثمن الهاتف الحالي 499 ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (549) ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم عشرة بالمائة، عرض جرير الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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