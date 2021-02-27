شوف عروض بنده للجوالات اليوم وتخفيضات حتى 33% على الهواتف الذكية من هايبر بنده

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عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات اليوم، تعتبر أسواق هايبر بندة من أشهر المتاجر السعودية للتبضع المتخصص في البقالة والمواد الغذتئية والأجهزة المنزلية، فأسواق بندة لا تنافس في هذا المجال، وينتظر العملاء تخفيضاتها الدورية مثل عروض بنده اليوم الخميس، عروض بنده وهايبر بنده، عروض هايبر بنده ثلاث ايام، عروض بندة الاسبوعي. ولكن امتدت شهرة بندة أيضا في التجارة الخاصة بالأجهزة الاليكترونية و هناك العديد من العروض القوية من بندة و هايبر بنده مثل عروض شاشات هايبر بنده، عروض جوالات بنده، عروض بندة اليوم و عروض هايبر بنده جوالات. عروض الالكترونيات في هايبر بنده عروض الالكترونيات في هايبر بنده هاتف هواوي واي 9 آي Huawei Y9A الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 6.63 بوصة مربعة، 8 GB RAM ، ذاكرة داخلية 128 GB ، ثماني النواة ، كاميرات خلفية أساسية 64+ 8+ 2+ 2MP و كاميرا سيلفي أمامية 16 MP، متعدد الألوان و قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي نانو، السعر بعد تخفيضات بنده 1089 ريال سعودي.

عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده هاتف نوكيا ۳,٤ Nokia 3.4 الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 6.39 بوصة مربعة، 4 GB RAM ، ذاكرة داخلية 64 GB ، ثماني النواة ، كاميرات خلفية أساسية 13+5+2MP و كاميرا سيلفي أمامية 8 MP، متعدد الألوان و قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي MicroSDXC، السعر بعد تخفيضات بنده 525 ريال سعودي. عروض الجوالات في بنده هذا الأسبوع عروض هايبر بنده للجوالات هاتف لينوفو كي 12 Lenovo K12 Note الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 6.5 بوصة مربعة، 4 GB RAM ، ذاكرة داخلية 128 GB ، ثماني النواة ، كاميرات خلفية أساسية 48+2+2MP و كاميرا سيلفي أمامية 8 MP، متعدد الألوان و قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي MicroSD حتى 512 جيجا بايت، السعر بعد تخفيضات بنده 599 ريال سعودي بدلا من 899 ريال.

عروض بنده للجوالات هاتف أونور 9 أكس لايت Honor 9X Lite الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 6.5 بوصة مربعة، 4 GB RAM ، ذاكرة داخلية 128 GB ، رباعي النواة ، كاميرات خلفية أساسية 48+2MP و كاميرا سيلفي أمامية 8 MP، متعدد الألوان و قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي MicroSDXC، السعر بعد تخفيضات بنده 719 ريال سعودي. طريقة التسجيل في برنامج تمهير

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