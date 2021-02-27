نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق بن داود تحت شعار مهرجان الطبخ تستمر حتى 2 مارس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اسواق بن داود , تعتبر أسواق بن داود واحدة من أشهر المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من تعدد المتاجر التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة إلا أن أسواق بن داود تمتلك مكانة خاصة لدى السعوديين، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن نبذة عن أسواق بن داود وأماكن تواجدها وأهم الخدمات التي تقدمها وأهم ما يميزها عن غيرها من المتاجر.

عروض اسواق بن داود

قبل التعرف على أحدث عروض اسواق بن داود فسوف نستعرض أهم المعلومات عن أسواق بن داود:-

تصنف أسواق بن داود على انها شركة مساهمة سعودية، هناك شركة تسمى بن داود القابضة تعتبر هي الشركة المالكة لجميع هذه السلاسل التجارية.

يرجع افتتاح أول متجر من هذه الأسواق إلى عام 1984، وكان ذلك في مكة.

يوجد حتى الآن أكثر من 27 متجر من أسواق بن داود منتشرين في جميع أنحاء المملكة وبالتحديد في المدن الرئيسية مثل المدينة المنورة ومكة.

بعد التوسع الكبير الذي شهدت أسواق بن داود قد تم إدراج الشركة المالكة لها في البورصة في يوم 21 أكتوبر عام 2020، ويرمز لها أثناء عملية التداول داخل البورصة بهذا الرمز (4161) أما على المستوى الدولي يرمز لها بالتالي A154HG210H6.

والآن سوف نستعرض معاً عروض اسواق بن داود تحت شعار مهرجان الطبخ، والتي ستستمر حتى 2 مارس 2021:-

المنتجات التي تقدمها اسواق بن داود

توفر أسواق بن داود جميع المنتجات التي يحتاجها العملاء فالأمر لا يقتصر على الأطعمة فقط وإنما هناك أقسام متعددة ومتنوعة لمختلف الأشياء كما هو على النحو التالي:-

القسم الخاص بالمنتجات الغذائية

يحتل هذا القسم النصيب الأكبر من أسواق بن داود وهو يشمل التالي (المخبر-البقالة – الأجبان والزيوت – اللحوم-الفواكه – الخضروات-المكسرات).

القسم الخاص بالمنتجات الغير غذائية

يحتوي هذا القسم على مجموعة متنوعة من الأقسام الأخرى مثل:

القسم الخاص بالملابس: وهناك ستجد جميع الأنواع وجميع المقاسات والألوان التي ترغب بها.

القسم الخاص بالألعاب: سيجد طفلك كل ما يرغب به داخل هذا القسم بأسعار مميزة.

القسم الخاص بمستحضرات التجميل: يضم أجود أنواع الماركات وأحدثها.

القسم الخاص بالإلكترونيات: ويضم جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.