نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية أبهرت الزبائن في المملكة العربية السعودية وخصومات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أبهرت الزبائن للغاية، لذا نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال عروض هايبر بنده في جميع فروع المملكة العربية السعودية، حيث أن بنده تعتبر أكبر السلاسل التجارية داخل المملكة، ويوجد لها فروع كثيرة في بعض دول الوطن العربي مثل جمهورية مصر العربية، ويتميز هايبر بنده بخصوماته وعروضه المستمرة كل أسبوع على كافة المنتجات الموجودة داخل الفرع، كما أنه يحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من فيروس كورونا، حيث لا يمكن التواجد داخل الفرع بدون ارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى جل معقم متواجد في كل مكان.

عروض بنده الأسبوعية أبهرت الزبائن

يقدم بنده في كل فروع بجميع أنحاء المملكة عروض وتخفيضات على كافة المنتجات والسلع الموجودة به، حيث يوجد خصومات قوية على كافة الأجهزة الكهربائية وكذلك المنتجات الخاصة بالنظافة أو العناية بالجسم أو البشرة، بالإضافة إلى السلع الغذائية مثل اللحوم والألبان والدقيق والأرز والزيوت والسمنة وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن، تحرص سلسلة بنده على تقديمها لهم بأفضل سعر وأقل تكلفة، لذا نقدم لكم عروض بنده الأسبوعية الرائعة.

مجلة عروض بنده

سعر الزيت النباتي حجم لتر ونصف من النخلتين 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.50 ريال سعودي.

سعر زيت الذرة حجم 1.8 لتر من الجود أصبح 15.95 ريال سعودي بعد أن كان 21.95 ريال سعودي.

هايبر بنده يقدم عرض على زيت الزيتون البكر حجم 2 لتر من الراقي بسعر مميز فقط 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 63.50 ريال سعودي.

هايبر بنده يقدم خصم كبير على زيت الزيتون البكر الممتاز حجم 250 مل من الوزير من 13.95 ريال سعودي إلى 9.95 ريال فقط.

سعر زيت الطبخ من ليز حجم ال2.9 لتر فقط 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي.

خصومات وتخفيضات هايبر بنده

سعر كيلو الزبادي من ندة طازج ال2 كيلو كامل الدسم فقط 10.50 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعدي.

بنده تقدم عرض قوي على الزبادي اليوناني من نده 3×160 جم فقط بسعر 10.95 ريال سعودي.

سعر النصف كيلو من الجبنة الموزريلا المبشورة من البقرات الثلاث فقط 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 25.25 ريال سعودي.

سعر الجبنة الكريمي القابلة للدهن من أنكور وزن 900 جرام فقط 15.50 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال، وبذلك قدمنا لكم عروض بنده الأسبوعية التي أبهرت العملاء.