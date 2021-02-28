طريقة تحميل لعبة فورت نايت على هواتف الآيفون رابط مباشر

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، يوجد العديد من الطرق المنتشرة بين اللاعبين التي يتم استخدامها لتحميل لعبة فورت نايت، ولكن منذ شهر أغسطس في العام الماضي وأصبحت عملية تحميل لعبة فورت نايت معقدة وصعبة، وذلك لعدم توافر المصادر التي يمكن من خلالها تنزيل لعبة فورت نايت على أي جهاز، ولكن قامت الشركة صاحبة لعبة فورت نايت باعتماد موقع شركة الألعابEpic Games كمصدر رئيسي لتحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على هواتف الآيفون

يقوم اللاعب بفتح موقع getzeus من خلال كتابة هذا الاسم في جوجل، ثم يقوم بالضغط على خاصية التحميل الموجودة في أعلى الصفحة get zeus now.

بعد اكتمال عملية التحميل لعبة فورت نايت يقوم اللاعب بفتح قائمة الخصائص بالتطبيق ثم الضغط على خاصية تبويب جديد، ثم يتم عرض قائمة خيارات يختار منها اللاعب الملف الشخصي، ثم يقوم بالضغط على زر تنصيبzeus .

بعد إتمام عملية التنصيب يقوم اللاعب بالبحث عن لعبة فورت نايت عبر هذا التطبيق، ثم اختيار خاصية التحميل لعبة فورت نايت على هذا الجهاز، وإتمام كافة الخطوات اللازمة لهذه العملية.

يقوم اللاعب بفتح خاصية التبويب الجديد، والبحث عن التطبيقات التي تم تحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت من متجر التطبيقات

يمكن أن يقوم مستخدمين هواتف الأندرويد بالبحث عن لعبة فورت نايت على متجر جوجل بلاي الرسمي، ثم القيام بجميع الخطوات التي يتم عرضها المتجر لتحميل لعبة فورت نايت، وأيضاً يجب الموافقة على كل شروط المتجر لتحميل لعبة فورت نايت، ويجب التأكد أن إصدار الهاتف يندرج ضمن الإصدارات الحديثة التي تتوافق مع إمكانيات لعبة فورت نايت وبذلك قد قمنا بتحميل لعبة فورت نايت بنجاح.