شوف عروض بنده السعودية خصومات هائلة لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم وخصومات مذهلة لا تفوتك في عروض هايبر بنده Hyper Panda المميزة لهذا الأسبوع، وأقوى عروض التوفير من بنده Panda على أسعار المنتجات الغذائية والمقاضي الشهرية وعروض الأركان بأرخص الأسعار، حيث يقدم هايبر بنده السعودية أقوى التخفيضات على أسعار المنتجات في مهرجان الخصومات المذهلة “أقوى العروض” ويتيح بنده لعملائه العديد من الخيايرات المتنوعة حيث تشمل العروض على كيلو لحم مفروم بقري بسعر 34.95 ريال سعودي، كيلو مكعبات لحم بقري استرالي بسعر 36.95 ريال سعودي، كيلو ستروجانوف بقري استرالي بسعر 39.95 ريال سعودي، كيلو برجر لحم بقري استرالي بسعر 36.95 ريال سعودي، كيلو نقانق لحم بقري استرالي بسعر 34.95 ريال سعودي، كيلو كفتة لحم بقري استرالي بسعر 33.95 ريال سعودي. عروض بنده السعودية عرض كيلو فخذ خروف استرالي بالعظم بسعر 38.95 ريال سعودي.

عرض كيلو لحم موزة غنم بالعظم استرالي بسعر 43.95 ريال سعودي.

عرض كيلو فخذ خروف استرالي بون عظم بسعر 48.95 ريال سعودي.

عرض 600 جرام سمان أسترا بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

1 كيلو سمك كنعد كبير بسعر 55.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك شعور صغير بسعر 9.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك سردين بسعر 4.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك سلمون نرويجي بسعر 59.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك هامور بسعر 34.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري بحري 30/40 بسعر 59.95 ريال سعودي.

1 كيلو فيليه سلمون نرويجي بسعر 69.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك بياض حمام بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيس سلطة ثمار البحر بسعر 39.95 ريال سعودي. هايبر بنده 1 كيلو سمك دينيز 400/ 300 جرام بسعر 33.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري مزرعة 60/70 بسعر 26.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك قاروص بحري 1400/2300 بسعر 23.95 ريال سعودي.

1 كيلو ثوم صيني بسعر 5.95 ريال سعودي.

زيت زيتون صافي من الوزير 500 مل بسعر 14.95 ريال سعوددي بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

1 كيلو بهارات كبسة بسعر 32.95 ريال سعودي.

1 كيلو فيليه سمك أبيض من سيبلو بسعر 26.95 ريال سعودي.

2 كيس بطاطس مقلية ديل مونتي 1 كيلو بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 19 ريال سعودي. بنده كيس 2.5 كيلو أنصاف صدور دجاج بدون عظم أو جلد من برديكس بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

2 كيس 1.2 كيلو دجاج برديكس بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

كرتون (10 × 1.2 كيلو) دجاج برديكس بسعر 99.95 ريال سعودي بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

دجاج دو سعر الكرتون (10 × 1.1 كيلو) 97.95 ريال سعودي، سعر 2 حبة 1.1 كيلو 24.95 ريال سعودي، سعر الكرتون (10 × 1.2 كيلو) بسعر 122.95 ريال سعودي، سعر 2 حبة 1.2 كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي.

سعر 2 حبة دجاج الفروج الذهبي 1.1 كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي، في حين أن سعر الكرتون (10 × 1.1 كيلو) 129.95 ريال سعودي.

2 لتر آيس كريم السعودية بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

عرض (6 × 100 جرام) بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي. عروض بنده اليوم في السعودية عرض برجر لحم جامبو بيف أو برجر دجاج من حلواني أخوان 900 جرام بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

عرض برجر بقري أو برجر الدجاج 1000 جرام من حلواني أخوان بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

عرض مكعبات لحم بقري مفروم أو مكعبات الدجاج قليل الدسم من حلواني 400 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

عرض مكعبات مفروم الدجاج من حلواني أو لحم بقري قليل الدسم 400 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

عرض 2 حبة برجر دجاج بالبقسماط من أمريكانا 12 قطعة 678 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 45.50 ريال سعودي.

عرض لازانيا باللحم المفروم أو مكرونة بالدجاج وصلصة الفريدو أو برياني الدجاج 400 جرام أو داوود باشا 412 جرام أو دجاج تيكا ماسالا زن 375 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي. تقديم طلب سداد الديون أو إعفاء من قروض أو شكاوى شخصية إلى الديوان الملكي لمواطني بالمملكة

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