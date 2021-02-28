شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تحدى الأسعار في السعودية 1442

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عمر شويل - جدة تقوم شركة جرير بعمل باقة عروض مختلفة ومتنوعة لعملائها بشكل مستمر، ومن الجدير بالذكر أن هذه العروض حققت نجاحات كبيرة بسبب زيادة إقبال العملاء عليها للاستفادة منها، حيث أن جرير شركة متخصصة في بيع الأدوات المدرسية والمكتبية بأنواعهم المختلفة، ومؤخراً تقوم جرير ببيع أجهزة إلكترونية مختلفة خاصة بالدراسة أيضاً. عروض جرير عروض جرير الأسبوعية: عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز تايجر أوربي أر بي كيه 53 شبكة منزلية واي فاي 2489 ريال سعودي بدلاً من سعر 3559 ريال سعودى.

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