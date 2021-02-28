شوف عروض العثيم على المنتجات الغذائية في السعودية تصل ل 70% othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة تعتبر عروض متاجر عبد الله العثيم الأشهر على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى شهرة متاجر العثيم بشكل عام حيث أن هذه المتاجر تنتشر في جميع مدن المملكة، لذلك يسهل الوصول إلى هذه المتاجر والاستفادة منها بشكل كبير، كما أن العثيم قامت بتأسيس موقع إلكتروني يقدم نفس خدمات المتجر بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على كل المنتجات المتاحة. عروض العثيم : تخفيضات العثيم : خصومات العثيم بلغ سعر علبة زود شابورة دقيق القمح سمسم أصابع 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم اليوم بلغ سعر علبة زود رقائق الميل زبدة وسكر أصابع 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة زود بقسمات حار 500 جرام 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر علبة كريم دونات فانسي 4 حبات 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية خصومات العثيم بلغ سعر زود سندويتش بالجبنة سائلة 6 حبات 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر زود برازق بالفستق والسمسم 4 حبات 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر 5 حبات كرواسون بالزبدة 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي. تخفيضات العثيم على المنتجات الغذائية تنزيلات العثيم الأسبوعية : خصومات العثيم بلغ سعر كيلو سمسم حب ني 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي. تنزيلات العثيم بلغ سعر كيلو عدس أحمر 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر كيلو لوز أصابع 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال سعودي. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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