نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 1 مارس 2021 حتي نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين ، تقدم أسواق عبد الله العثيم الذي تنتشر فروعة في الكثير من المناطق المختلفة أقوي التخفيضات والخصومات في المملكة العربية السعودية على الكثير من المنتجات المختلفة مثل، المنتجات الغذائية والطازج عروض العثيم الالكترونية على الكثير من الجوالات الذكية، والأجهزة الكهربائية المختلفة، وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية المختلفة، سوف تجدون كل ما تحتاجون في عروض العثيم الجبارة الذي تصل تخفيضاته إلى 60%، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض العثيم الاثنين الموافق 1 مارس 2021 ميلاديا أنتهز الفرصة للاستفادة من تلك الخصومات الجبارة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض العثيم الاثنين حتي نفاذ الكمية

مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال، بسعر 179 ريال سعودي، بدلا من 299 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم على شاشة امبكس سمارت 4k 65 ، بسعر 1399 ريال سعودي، بدلا من 2099 ريال سعودي .

على شاشة امبكس سمارت 4k 65 ، بسعر 1399 ريال سعودي، بدلا من 2099 ريال سعودي . جوال أيفون 12 برو ماكس ، سعة 256 جيجا بايت، بسعر5449 ريال سعودي .

، سعة 256 جيجا بايت، بسعر5449 ريال سعودي . جوال أيفون 12 برو ماكس ، سعة 128 جيجا بايت، بسعر 4899 ريال سعودي .

قطاعة خضار كينود، بسعر 89 ريال سعودي، بدلا من 171.35 ريال سعودي .

العثيم عروض على خلاط كينود مع 2 مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي، بدلا من 171.35 ريال سعودي .

على خلاط كينود مع 2 مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي، بدلا من 171.35 ريال سعودي . قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر، بسعر 299 ريال سعودي، بدلا من 382.24 ريال سعودي .

عروض العثيم الاثنين على كسرولا نيو لايف 8 حبة، بسعر 199 ريال سعودي، بدلا من 437 ريال سعودي .

عروض العثيم الاثنين على الأجهزة الكهربائية

محضر قهوة السيف، بسعر 89 ريال سعودي، بدلا من 129 ريال سعودي .

غلاية ماء نيكاي، بسعر 29 ريال سعودي، بدلا من 75.58 ريال سعودي .

عروض العثيم الاسبوعية على فرن أمجوي 45 لتر، بسعر 199 ريال سعودي، بدلا من 299 ريال سعودي .

على فرن أمجوي 45 لتر، بسعر 199 ريال سعودي، بدلا من 299 ريال سعودي . مقلاة هومر كهربائية 2.6 لتر، بسعر 169 ريال سعودي، بدلا من 327.48 ريال سعودي .

قلاية السيف صحية 4 لتر، بسعر 269 ريال سعودي، بدلا من 327.48 ريال سعودي .

غلاية ماء كورلين زجاج 1.7 لتر، بسعر 59 ريال سعودي، بدلا من 86.53 ريال سعودي .

صانع طعام كينوود، بسعر 199 ريال سعودي، بدلا من 272.72 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم على خلاط فيليبس مع 2 مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي، بدلا من 194.35 ريال سعودي .

على خلاط فيليبس مع 2 مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي، بدلا من 194.35 ريال سعودي . صانع طعام هومر، بسعر 189 ريال سعودي، بدلا من 327.48 ريال سعودي .

عروض العثيم الطازج

عروض العثيم الاثنين على لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو .

على لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو . لحم عجل بلدي بدون العظم، بسعر 41.95 ريال سعودي للكيلو .

عروض الطازج العثيم على لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو .

على لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو . لحم حاشي بالعظم، بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 40.95 ريال سعودي للكيلو .

عروض عبدالله العثيم على لحم غنم سواكني بالعظم، بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو .

على لحم غنم سواكني بالعظم، بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو . لحم عجل باكستاني بدون العظم، بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو .

لقد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم عروض العثيم الاثنين في المملكة العربية السعودية، على الكثير من المنتجات المختلفة حتي نفاذ الكمية، سارعوا بالشراء للاستفادة من تلك الخصومات الجبارة .