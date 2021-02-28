نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم يوم الاثنين 1 مارس في السعودية صفقات كبري حتي نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، عبد الله العثيم وصفقاته الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية لقد بدأت العروض من يوم 24 فبراير وحتي 2 مارس 2021 صفقات كبري علي أجهزة إلكترونية ومواد غذائية ولحوم ومعلبات ومن المعروف عن أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية تقدم أفضل عروض الأسبوعية عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض العروض الأسبوعية فتابعوا معي. الصفقات الكبري في أسواق العثيم ايفون 12 برو ماكس يأتي بسعر حصري في سوبر ماركت العثيم بسعر 4899 ريال سعودي للنسخة 128 جيجا و 5449 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا بايت.

بسعر 4899 ريال سعودي للنسخة 128 جيجا و 5449 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا بايت. جوال سامسونج a71 يأتي بسعر 1349 ريال سعودي.

شاشة امبكس سمارت 4k بسعر خيالي 1399 ريال سعودي بدلا من 2099 ريال سعودي.

مايكروويف كليك وان 20 لتر ديجيتال بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

فرن ام جوي 45 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 327 ريال سعودي.

قلاية سيف الصحية سعة 4 لتر بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 327 ريال سعودي. عروض العثيم علي اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة لحم عجل بدلي بالعظم فقط في عروض العثيم بسعر 33.95 ريال سعودي.

بسعر 33.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 41.95 ريال سعودي.

لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 40.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم بسعر 31.95 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 47.95 ريال سعودي.

مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 21.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني بدون عظم مبرد بسعر 31.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني بالعظم مبرد بسعر25.95 ريال سعودي.

فلفل أحمر وأصفر سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

قرع عسل سعر الكيلو 1.45 ريال سعودي.

عنب أحمر كبير سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

برتقال للعصير سعر الكيلو2.95 ريال سعودي.

عنب أبيض علبة سعر العلبة 4.95 ريال سعودي.

فلفل أخضر حار سعر الكيلو 3.25 ريال سعودي.

باذنجان رومي وسط سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي. عروض العثيم علي المعلبات والأرز عروض العثيم علي أرز هالي هندي برمل 10 كجم بسعر 28.95 ريال سعودي.

علي أرز هالي هندي برمل 10 كجم بسعر 28.95 ريال سعودي. أرز هالي سيلا بسمتي درجة أولي 10 كجم بسعر 49.95 ريال سعودي.

تونة جنتل أبيض فاخر 95 جم بسعر 9.50 ريال سعودي.

بطاطس هالي شرائح سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

قشطة هالي 95 جم بسعر 1.75 ريال سعودي.

جبنة بريذيدن كريمي بالقشطة والشيدر 900 جم بسعر 22.95 ريال سعودي.

نقانق دجاج دو 400جم بسعر 5 ريال سعودي بدلا من 7.25 ريال سعودي.

بطاطس لامب وستون شرائح 1كجم بسعر 14.95 ريال سعودي.

قشطة المراعي 5+1 170 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.

جبن المراعي شيدر علب 56 جم بسعر 14.95 ريال سعودي. عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية التي بدأت يوم 24 فبراير وحتي 1 مارس 2021 بادر بالشراء الآن قبل نفاذ الكمية ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. عروض تقسيط تويوتا 2021 من مصرف الراجحي بالسعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم يوم الاثنين 1 مارس في السعودية صفقات كبري حتي نفاذ الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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