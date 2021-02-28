كيف تجعل حياتك أكثر سعادة وتفاؤلا؟

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محمد سياف - ابو ظبي - السعادة هي إحساسك الداخلي وقرارك الآن فهي لا تتجزأ وليست بشروط؛ فهي حق مشروع والكل يبحث عنها، ولكنك تؤجل سعادتك لحين إتمام الأمر، السعادة شعورك الآن لهفة بداخلك، استمتع بلحظاتك الآن افرح بالشيء التي تمتلكه الآن، واحلم بالشيء التي تريده مستقبليا.

لا تتردد في عيش اللحظات السعيدة والاستمتاع بها، عيش حياتك بسعادة وسلام أنت تستحق ذلك السعادة تجلب الخير.

مارس الأنشطة السعيدة التي تفرز لك هرمون السعادة كاليوجا والمشي تعش حياتك بحرية وطاقة إيجابية، فهناك العديد من الأمور السعيدة التي يجب عليك اتباعها حتى تحظى بحياة إيجابية سعيدة وهي:

17 طريقة لتجعل حياتك أكثر سعادة

1. الاستيقاظ مبكراً

حيث أولى خطوات النجاح تكمل في عادة واحدة وهي الاستيقاظ مبكرا، فالأشخاص الناجحون يستيقظون مبكرا، ويبدوا يومهم بشكل أفضل وأكثر نشاط وحيوية فعليك بممارسة وتدريب نفسك على هذه العادة يوميا

وممارسة الأعمال الدينية كصلاه الفجر وتأدية الفروض في أوقاتها وقراءة الورد القرآني بشكل يومي تساعدك على عيش حياة أكثر سعادة وتفاؤلا ونجاحا كبيراً لا تهمل ذلك.

2.ممارسة التمارين الرياضية

فالاهتمام بصحتك جيداً يساعدك على تحسين جسدك وعقلك فممارسة التمارين الرياضية يومياً ولو على الأقل عشر دقائق قد تساعدك على تحسين حياتك النفسية والعقلية والجسدية والتخلص من الأفكار السلبية والتحلي بالأفكار الإيجابية.

3.ممارسة هوايتك المفضلة

من الأمور المحببة التي تفرز لك هرمون السعادة إنك تفعل شيئا تحبه والعمل على هوايتك المفضلة كالقراءة والغناء والكتابة مثلاً.

4.الاطلاع على ألبوم الصور القديمة

استرجع أجمل لحظات تشعر بها عندما تشاهد ألبوم الصور القديمة التي ستعيد لك سعادتك المفقودة.

5.الاستماع إلى أغنيتك المفضلة

حيث إن الاستماع إلى الموسيقى يساعد على الشعور بالاسترخاء وتملا القلب والروح بالفرح، فلا تتردد عن الاستماع لأغنيتك المفضلة.

6.مشاهدة فيلمك أو مسلسلك المفضل

عندما يأتيك شعور اليأس أو الإحباط شاهد فيلمك أو مسلسك المفضل سيساعد على تحسين حالتك المزاجية والشعور بالسعادة.

7.إعداد الأطعمة والحلويات

من الأفكار الجيدة التي تساعد على تحسين حالتك المزاجية خاصة إذا كنت من الأشخاص الذي يشعرون بالسعادة عند إعداد الأطعمة أو الحلويات وتدخل إلى المطبخ وتقوم بإعداد طعام جيد أو قالب حلوى ( تصفح قسم الأسرة بموقعنا لمعرفة طرق عمل الأكلات).

8.كن صادقاً

كن أكثر صدقا في تعاملك مع نفسك والأشخاص والأحداث فالصدق صفة أساسية يجب التحلي بها.

9.كن متسامحا

سامح نفسك والآخرين فهذا يجلب لك السعادة والنجاح.

10.كن واثقاً بنفسك

أنت عظيم لا تجعل شيء يفقدك ثقتك بنفسك لإن الثقة مفتاح النجاح أنت تقدر تعمل معجزات.

11.جرب فعل شيئاً جديداً

كن من الأشخاص الذين يفضلون تجربة أشياء جديدة كتجربة أكلة جديدة لن تعتاد عليها من قبل.

12.رتب خزانتك

إذا أردت الحصول على ترتيب أفكارك رتب خزانتك فكلاهما مرتبطا ببعض.

13.الجلوس مع الوالد أو الوالدة

إذا كنت تريد الحصول على الرضا والسعادة والونس اجلس مع والدك أو والدتك.

14.الجلوس مع الأطفال

الأطفال راحة نفسية وبمجرد مشاهدتك لطفل في الشارع واللعب مع الأطفال فذلك يساعدك في تحسين حالتك النفسية وتغيير مودك للأفضل.

15.الجلوس مع كبار السن

حيث إن الجلوس مع كبار السن يساعدك على زيادة خبرتك في الحياة والتعلم من تجاربهم وسماع قصصهم وذكرياتهم فهم أصحاب بركة وطرفة لا تستهون بذلك.

16.الحصول على قسط كافِ من النوم

إذا كنت أن تريد أن تقضي يومك جيدا وتشعر بالسعاده دوما فحافظ على أخذ قسط كافِ من النوم فهذا يساعدك على تعديل مزاجك والشعور بالسعادة ويجعلك أكثر صحة والبعد عن الإحساس بالتعب والإرهاق.

17.الاستمتاع بيومك جيداً

حاول الاستمتاع جيدا بيومك حتى ولو بأبسط الأمور كمشاهدة شروق الشمس أو غروب الشمس ولا تسمح لأي شخص أو شئ معين أو حدث يؤثر عليك سلبياً تحكم في يومك واستمتع به.