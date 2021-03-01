نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر مواصفات samsung galaxy a52 بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات موبيلa52، من خلال سلاسل الهواتف المشهورة باسم سامسونج جلاكسي samsung galaxy تم الإعلان عن استقبال فرد جديد يمكن أضافته إلى العائلة هو ما اطلق علية a52 لذلك تسعي شركه Samsung لجذب عملاء جدد وزيادة ثقة بين الشركة وبين العملاء القدماء.

samsung galaxy، في ظل سعي شركات هواتف المحمول الذاكية أكتساب ثقة العملاء وزيادة نسبة مبيعاتها خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، يسعون جميعا ألي تقديم خدمات افضل وإمكانيات أعلي وبسعر منخفض من أجل زيادة المبيعات وزيادة عدد العملاء في ظل المحاولات القائمة في تقديم خدمه جيدة.

مواصفات samsung galaxy a52

سنعرض لكم عبر موقعنا ثقفني اهم مميزات وعيوب وأدق التفاصيل الخاصة بالإصدار الجديد من سامسونج تم التحدد من قبل شركه Samsung شهر مارس من العام الجاري 2021 بداية انطلاق (samsung galaxy a52) اسم الموديلSM-A525F ، SM-A525F / DS .

اهم المميزات samsung galaxy a52

حجم الهاتف ويزن 187 جرام.

أبعاد الهاتف هي 159.9 × 75.1 × 8.4 ملم.

دعم شبكات الاتصال الجيل الثاني أل 2G والجيل الثالث أل 3G والجيل الرابع أل 4G والجيل الخامس أل 5G.

خامات الصنع الهاتف من واجهة زجاجية، ظهر من البلاستيك، الإطار من الألومنيوم.

يتساءل الجميع عن مواصفات الكاميرا.

الكاميرا الخلفية للجوال تأتي بكاميرا رباعية، الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.0 ، الكاميرا الثانية تأتي 8 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2 ، والكاميرا الثالثة تأتي 5 ميجابكسل (ماكرو)، فتحة4 f/2، الكاميرا الرابعة 2 ميجابكسل (عمق)، فتحة f/2.2.

، الكاميرا الثانية تأتي ، والكاميرا الثالثة تأتي مميزات الكاميرا الأساسية تأتي فلاش LED، بانوراما، HDR.



مميزات كاميرا السيلفى، HDR .

فيديو، [email protected], [email protected]

الهيكل الخاص بالهاتف : الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك والأمام من الزجاج.

الألوان المتوفرة بها الهاتف ابيض و اسود ولا فندر والأزرق.

حجم الشاشة 6.5 بوصة .



نوع الشاشة Super AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لون .

دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل ، بكثافة بكسلات 405 بكسل لكل بوصة .

النسب الخاصة بالشاشة، 84.9 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم .

اهم المواصفات الأساسية الخاصة بالهاتف.

ذاكرة التخزين 128 – 256 جيجابايت . الذاكرة العشوائية 6 – 8 جيجابايت . معالج الرسوميات Adreno 618 . المعالج ثماني النواة (2 × 2.3 جيجا هرتز Kryo 465 ذهبي و 6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 465 فضي).

مواصفات البطارية( السعة 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة ) نوع البطارية( ليثيوم بوليمر ) الشحن السريع( 25 واط ).

سعر samsung galaxy a52

السعر في المملكة العربية السعودية، 1590 ريال. السعر في جمهورية مصر العربية 6620.

كما يتميز أصدار ساسموسنج بانه ذات مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة – بصري، التسارع، الدوران، القرب، بوصلة، ANT+، نظام التشغيل، نظام اندرويد11، البطارية 4500 مللي أمبير، احدث الإصدارات من شركة سامسونجsamsung galaxy a52.