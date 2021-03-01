نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الفواكه والخضروات من المبيدات الضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الفواكه والخضروات من المبيدات الضارة، عند شراء الخضروات والفواكه يجب الاهتمام بغسلها جيداً بالماء للتخلص من الكيماويات التي تتسبب في حدوث الكثير من الأضرار على الصحة لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على الطريقة الصحيحة التي ينبغي اتباعها لكى تتمكن من تنظيف الفواكه والخضروات من المبيدات الضارة

بعد ذلك يتم تقشير الفواكه والخضروات للتخلص من الطبقة الخارجية التي يوجد عليها المبيدات الحشرية حيث يوجد بعض النباتات المختلفة التي تؤكل والتي لا تؤثر عليه والتي تتضمن الشمام والبابا والمانجا والأناناس والفوت أناناس والبرتقال البصل البودروالبصل والذرة، أما بالنسبة للنباتات ذات القشور أو دقيق مثل الفلفلة الحلوة والبطاطا البيضاء وبالنسبة للفواكه الخوخ والتفاح بينما النباتات التي لها قشرة رقيقه جداً غير قابلة للتقشير ويتم تناولها مع القشر مثل العنب والتوت أما بالنسبة للخطوات البازلاء والجزر والفلفل الحمراء.

أضرار المبيدات على الصحة

أكدت الدراسات الحديثة أنه يجب غسل الفواكه والخضروات جيداً تحت الماء أو نقعه في الماء للتخلص من جميع الأضرار الموجود عليها حيث يمكن أن تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، وذلك على المدي البعيد أو الإصابة والتسمم و تؤثر على الأعصاب بجانب حدوث الكثير من مشاكل التنفس وحدوث خلل في جهاز المناعة في جسم الإنسان وتقلل فرص الأنجاب.

طريقة تنظيف الفواكه والخضار

هي الخطوة الأولى يتم غسل الفواكه قطعة قطعة تحت الماء قوي يمكن نتركها في الماء لفترة قليلة ويتم شطفة، وهكذا وفي الخطوة التالية نبدأ تنظيف الفواكه حيث يمكن تغيير 90% من الماء و 10% من الخل، ويتم نقع فيه جميع النباتات والخضروات وبعد ذلك يتم شطفها بالماء العادي حيث يمكنك وضع القليل من الماء المغلي على الفواكه والخضروات الحفاظ عليها من الإضرار التي تحدث.