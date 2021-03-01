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عمر شويل - جدة طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز في المنزل، تعتبر وجبة برجر فراخ ماكدونالدز من أكثر الأكلات المشهورة في العديد من الدول العربية والعالم كله حيث يتم تجهيزها بالفراخ ويمكن تحضيره في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة بكل دقة حتى تتمكني من تجهيزها بنفس المذاق في المنزل وبنفس الخلطة السرية التي يتم تجهيز بها برجر فراخ ماكدونالذز ويتم تناولها مع البطاطس المقلية والسلطة الخضراء والكاتشب والمايونيز لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز في المنزل.

طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز

المكونات، نصف كيلو صدور فراخ واثنين بصلة مبشورة ناعم و ثلاث ملاعق دقيق الشوفان ونصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود وقليل من الثوم البودره ونصف ملعقة من البصل البودر البابريكا وثلاث فلفل أحمر وأخضر وأصفر يتم تقطيعها مقطع صغير.

طريقة تجهيز برجر فراخ ماكدونالدز

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء متوسط واضافة فيه جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبه جيداً حتى تتجانس ويتم فرم نصف كيلو صدور الدجاج وتقلب المكونات ثم يتم حفظها في الثلاجة حتى تتماسك، بعد ذلك يتم إخراجها من الثلاجة وقومي بتجهيز كيس ثلاجة نقوم بفتحه ونضع بداخله الكيس أخذ منها والفراخ، ويتم فردها على الكأس على هيئة دوائر ثم نقوم بإخراج هو يتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية الفراخ.

بعد ذلك يتم تجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق ونضع فيه القليل من الزيت ثم يتم وضع برجر الفراخ على الجانبين حتى يصبح لونهم ذهبي، وبعد ذلك يتم وضع في العيش الكيزر بجانب الخاص والمايونيز أو الكاوتش هو وذلك على حسب الرغبة أو يتم تناوله بجانب الطحين وبالهناء والشفاء.