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عمر شويل - جدة وصفات طبخ سهلة للمبتدئين بطريقة شهية ولذيذة، تحب الكثير من السيدات أو الفتيات تجهيز أشهى الأكلات في المنزل بطريقة مميزة وجميلة ولكن يريدون معرفة بعض الوصفات التي تساعدهم على البدء في تجهيز أكلات شهية ولذيذة بطريقة مميزة، لهذا سوف نتعلم من خلال السطور القادمة على طريقة عمل وصفات طبخ سهلة وبسيطة لجميع المبتدئين.

وصفة كبدة الدجاج بالريحان

المكونات ، 100 جرام من مكعبات الطماطم وحبة متوسطة من البصل وملعقة من زيت الزيتون و مكعب من الزبدة وملعقة صغيرة من الكمون والفلفل الأسود والبهارات و 50 جرام من الريحان و 500 جرام من كبده الدجاج وقليل من عصير الليمون.

طريقة تجهيز كبده الدجاج

في الخطوة الأولى يتم تجهيز مقلاة وتسخينها على نار متوسطة بعد ذلك يتم تقطيع البصل إلى مكعبات وتوضع فى المقلاة ثم أضافة الزبدة على البصل، وتقلب المكونات بعد ذلك يتم وضع الملح والفلفل ومكعبات الطماطم والبهارات ثم يتم وضع الكبدة وتقلب المكونات مع بعضها على نار متوسطة لمدة خمس دقائق وفي الخطوة التالية يتم رفعها من على النار وإضافة عصير الليمون والريحان ويتم تناولها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز وذلك على حسب الرغبة.

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص والبسطرمة

المكونات، 500 جرام مكرونة أقلام الأقلام و100 جرام من الدقيق و الزبدة وملعقة من الفلفل الأسود والملح وقليل من جوزة الطيب و50 جرام من البصل المبشور و 100 جرام من البسطرمة و مرق الدجاج و 100 جرام من الكريمة اللباني.

تجهيز المكرونة بالوايت صوص

يتم تجهيز وعاء متوسط وإضافة في البصل وضع القليل من الزبدة أو الزيت ويقلب لمدة دقيقتين ثم يتم إضافة الدقيق مع الاستمرار في عملية التقليب بعد ذلك يتم وضع البهارات والكريمة اللبانى ومرق الدجاج وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

في الخطوة التالية يتم غلي كمية مناسبة من الماء ونضع فيها المكرونة حتى يتم سلقها جيداً لمدة خمس أو ثمان دقائق وبعد ذلك يتم تصفيتها ونرفعها من على النار ويتم تقطيع البسطرمة إلى مكعبات وتضاف على المكرونة ويتم تقليبها ثم اضافة الطماطم الشيري أو أوراق النعناع للتزيين وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل شوربة العدس البني

المكونات، 250 جرام من العدس اليمني و حبة من البصل مقطع شرائح ومن الجوانب من الجزم المكعبات واثنين فص ثوم 1 حبة صغيرة من البصل الأبيض المفروم وحبة من الفلفل الحار وقليل من السمن أو الزيت وكزبره خضراء و 100 جرام من الجزر المقطع مكعبات أو شرائح بصل أخضر و 500 جرام من مرق الدجاج وقليل من الملح والفلفل الأسود وملعقة من الكمون الناعم.

طريقة تجهيز شوربة العدس البني

يتم تجهيز وعاء متوسط وإضافة في القليل من الزيت أو الزبدة ثم يوضع البصل المقطع لمدة دقيقتين ثم اضافة الثوم والفلفل الحار ثم بعد ذلك يتم إضافة الجزار ومن فوق الدجاج والكمون وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصل إلى مرحلة الغلاء و يتم سلق العدس واضافة الملح والفلفل لمدة 15 دقيقة على الأقل على نار متوسطة حتى ينضج.

بعد ذلك يتم تجهيز مقلاة فيها زيت غزير ويتم تحميلها شرائح البصل ثم وضعها على مناشف المطبخ للتخلص من الزيت الزائد الموجود فيها، ثم نقوم بوضعه في أطباق التقديم ويتم إضافة عليها شرائح البصل والجزر والمشروم ونضيف عليها القليل من الكزبرة الخضراء وبالهناء والشفاء.