نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجاناً رابط مباشر مجانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاناً، يتم شحن شدات ببجي بالمجان لأن ببجي موبايل توفر أعداد كبيرة من العناصر الغير قابلة للفتح مما يجعل اللاعبين يقومون بتخصيص الملابس والأسلحة الخاصة بهم والكثير من العناصر التي تجعلهم أكثر موهبة في ساحة المعركة، ومع ذلك من أجل فتح هذه العناصر تحتاج إلى إنفاق الكثير من UC على الرغم من أن العديد من مواقع الويب والبرامج التعليمية حول هذا الموضوع تدعي أنها تقدم نصائح للحصول على UC مجاني في لعبة PUBG Mobile يجب أن تدرك دائمًا أنه لا يوجد شيء مخادع مجاني تمامًا لذلك خذ حذرك قبل اعطاء اى معلومات عن حسابك او رقم السرى حتى لا تقع فى محاولة نصب من قبل اى شخص او موقع محتال ولبكم بعض النصائح المضمونة للحصول علي uc من لعبة ببجى.

خطوات تثبيت برنامج للحصول على UC

إليك مقدمة سريعة حول كيفية تثبيت التطبيق على هاتفك للحصول على UC مجانًا في PUBG.

الخطوة 1: ابدأ تشغيل متجر Play على هاتف Android الذكي وابحث عن “Google Opinion Rewards”.

الخطوة 2: إجراء استطلاع إذا كنت تستخدم مكافآت آراء Google لأول مرة فقد لا تتم مكافأتك على المشاركة في الاستطلاعات القليلة الأولى ولكن Google ستدفع مقابل محاولة إجراء استطلاعات متابعة.

الخطوة 3: بعد الحصول على مبلغ مناسب من رصيد Google Play افتح لعبة Peggy على الهاتف.

كيفية شراء uc من لعبة ببجى

ستحتاج إلى فتح تطبيق PUBG على جهازك والانتقال إلى قسم UC Purchase في لعبة ببجى.

ضمن “UC Purchase” ستتمكن من شراء UC بالرصيد الذي تم الحصول عليه.

يجب تحديد رصيد Google Play كطريقة دفع، بعد شراء بعض UC يمكنك البدء في فتح أشكال PUBG جديدة.