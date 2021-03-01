نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات لعبة ببجي بطريقة سريعة وامنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات لعبة ببجي، يرغب العديد في التعرف على طريقة شحن شدات لعبة ببجي للتمتع بالمميزات المتواجدة داخل اللعبة، نظراً لأن الشدات تمكنا من شراء الملابس الجديدة والأسلحة التي تساعدنا في الفوز ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال طريقة شحن الشدات.

شحن شدات لعبة ببجي

شدات لعبة ببجي، لعبة Player Unknown’s Battle grounds التي يطلق عليها PUB تعتبر من أفضل الألعاب القتالية التي ظهرت في بلدات العالم، حيث أن لعبة ببجى ضمت الكثير من العناصر الواقعية على سبيل المثال المؤثرات ذات الأبعاد الثلاثية، فكثير من اللاعبون يرغبون في التعرف على طريقة جيدة لشحن شدات لعبة ببجي من أجل الحصول على العديد من الأدوات التي تساعدهم على القتال

طريقة شحن شدات ببجى

نلخص لكم فى هذا المقال طرق وخطوات شحن شداد ببجى خطوة بخطوة حتى يتم الشحن بكل سهولة.

البداية يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي من هذا الرابط . يتم النقر على لعبة ببجي الموجودة داخل الصفحة الرئيسية. عليكم باختيار فئة الشدات التي ترغب بشرائها، وبعد ذلك يتم كتابة رمز الأي دي الخاص بك. الضغط على كلمة “حسناً” من ثم اختيار Pay By Mobile. وبعد ذلك يتم تحديد كمية الشدات التي ترغب بها، ثم قم بالضغط على ادفع الآن. يتم اتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامكل الإيميل المتواجدة باللعبة على الشاشة، من أجل إتمام عملية الدفع. وفي النهاية يتم استلام الشدات.

أسعار شحن الشدات

الكثير من مجحبى لعبة ببجى يبحثون عن شدات ببجى واسعارها ومن اجل ذلك اتينا لكم باسعار شداد ببجى

60+3 شدة بلغت 3.69 ريال سعودي.

300+40 شدة بلغت17.99 ريال سعودي.

600+90 شدة بلغت 36.99 ريال سعودي.