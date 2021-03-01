نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 ل 70% أقوى السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية السعودية وعروض التوفير وتخفيضات فبراير 2021 تعرفوا معنا على أقوى العروض المقدمة من قبل أسواق العثيم على كثير من السلع المتنوعة والمنتجات عالية الجودة، فكل ما تتمنى الحصول عليه في العثيم تجدوه بأقل الأسعار وأعلى الخصومات، فكل ما عليك عميلنا العزيز هو أن تبادر بزيارة العثيم للحصول على كل ما يحتاج له المنزل.

عروض العثيم الأسبوعية

خصومات العثيم واحدة من لأهم الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تحب أن تساعد عملائها بتوفير أقوى العروض لأفضل المنتجات:

تخفيضات العثيم دجاج هلال 110 جرام بخصم 49% بحيث أن يكون بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال سعودي، مكعبات مرقة دجاج ماجي بخصم 30% لتكون بسعر 10.99 ريال سعودي بدلاً من 15.65 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين 6 زجاجات مياه الواحة 1.5 لتر بخصم 61% لتكون بسعر 2.99 ريال سعودي بدلاً من 7.60 ريال سعودي، 5 كيلو دقيق المطاحن الكويتية بخصم 42% ويكون بسعر 14.99 ريال سعودي بدلاً من 25.99 ريال سعودي،1 كيلو جرام كورن فليكس كيلو فز بخصم 43% ليكون بسعر 14.99 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريتا سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية

تنزيلات أسواق العثيم الكبرى هناك الكثير من العروض الذي يقدمها العثيم ومن ضمنها عروض كبيرة وضخمة ومن أهمها:

عروض العثيم الأسبوعية جوال ايفون 12 بروماكس 128 جيجا بايت بسعر 4999 ريال سعودي، شاشة توشيبا ال أي دي 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي، جوال سامسونج ايه 42 بسعر 1325 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 بروماكس 128 جيجا بايت بسعر 4999 ريال سعودي، شاشة توشيبا ال أي دي 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي، جوال سامسونج ايه 42 بسعر 1325 ريال سعودي. خصومات العثيم فرن جي في سي برو كهربائي 4.5 لتر بسعر 199 ريال سعودي، جوال هونز 9 أكس برو 256 جيجا بايت بسعر 979 ريال سعودي، طقم قدور رويال فوره 8 قطع 110 ريال سعودي.

كسرولا نيو لايف 8 قطع بسعر 199 ريال سعودي، قطاعة خضار كينوود 550 بسعر 99 ريال سعودي، ميكروويف هومر ديجيتال 23 لتر بسعر 199 ريال سعودي.