شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة وتخفيضات خيالية تصل 60%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية السعودية وتخفيضات فبراير القوية وعروض التوفير 2021 تنزيلات بنده السعودية كل يوم في تجدد وتزايد حيث أنها تساعد المتسوقين أن يحصلوا على أفضل تجربة شراء بالشرق الأوسط، فكل ما يحتاجون إليه في سوبر ماركت بنده يجدونه دون أن يتعذبوا في الذهاب هنا وهناك للحصول على منتج واحد، فبراير سوف يبهركم بكل العروض القوية وخاصة عروض التوفير المذهلة.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده الأسبوعية السعودية لشهر فبراير نستعرض لكم اليوم مجموعة من أقوى العروض الذي يقدمها لنا سوبر ماركت بنده وهي:

خصومات بنده كيلو أفوكادو كولومبي بسعر 9.95 ريال سعودي، كيلو يوسفي باكستاني بسعر 2.50 ريال سعودي، كيلو مانجو بيروفي بسعر 6.95 ريال سعودي، كيلو برتقال مصري للعصير بسعر 2.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده كيلو باذنجان مدور محلي بسعر 2.95 ريال سعودي، كيلو ملفوف أخضر محلي بسعر 1.25 ريال سعودي، كيلو ملفوف أحمر تركي بسعر 2.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية كيلو بطاطس محلي بسعر 1.95 ريال سعودي، كيلو خس رومي محلي 3.95 ريال سعودي، كيلو شمندر بسعر 2.95 ريال سعودي، كيلو فلفل أخضر محلي 3.95 ريال سعودي، كيلو جزر نوفا محلي 2.95 ريال سعودي.

كيلو بطاطس محلي بسعر 1.95 ريال سعودي، كيلو خس رومي محلي 3.95 ريال سعودي، كيلو شمندر بسعر 2.95 ريال سعودي، كيلو فلفل أخضر محلي 3.95 ريال سعودي، كيلو جزر نوفا محلي 2.95 ريال سعودي. عروض بنده اليوم كيلو لحم مفروم بقري برازيلي 22.95 ريال سعودي، كيلو لحم بقري كولومبي بسعر 23.95 ريال سعودي، كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال سعودي، كيلو روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية

تنزيلات بنده على الجوالات يوجد في هايبر بنده العديد من العروض والتخفيضات على الجولات الحديثة مثل ابل وسامسونج ولينوفو وغيرها:

عروض بنده الأسبوعية هاتف سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من أن يكون 1759 ريال سعودي، هاتف أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال سعودي، لينوفو أي 7 مزود بشريحتين بسعر 339 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من أن يكون 1759 ريال سعودي، هاتف أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال سعودي، لينوفو أي 7 مزود بشريحتين بسعر 339 ريال سعودي. خصومات بنده هاتف سامسونج أي 21 أس بشريحتين بسعر 775 ريال سعودي، هاتف ابل أيفون اكس اس بسعر 2499 ريال سعودي، هاتف ابل أيفون 12 برو ماكس بسعر 5499 ريال سعودي.