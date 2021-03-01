نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات ايفون وهواوي وسامسونج وعروض الإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت جوالات أيفون 12، وأيضًا جوالات هواوي وسامسونج بأحدث الإصدارات، وبالإضافة إلى أقوى عروض الإلكترونيات في لولو السعودية، وخصومات سارية لفترة محدودة حتى 9 مارس 2021، ويوجد في عروض لولو جوالات جوال هواوي Mate 40 Pro، الجيل الخامس، سعة 256 جيجا، بسعر3599 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي، ويوجد المزيد من الخصومات الكبرى على الجوالات بمختلف أنواعها في لولو ماركت.

عروض لولو

عروض لولو السعودية لا تُقاوم، فيوجد بها خصومات وهدايا إضافية جوالات محددة تحصل عليها عند شرائك للجوال، وخصومات كبرى متوافرة في عروض الإلكترونيات.

جوال هواوي Nova 7، حجم 6.5 بوصة، الجيل الخامس، سعة 256 جيجا، بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي، وهدايا إضافية بقيمة 499 ريال سعودي.

جوال هواوي P40، حجم 6.1 بوصة، سعة 128 جيجا، بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2849 ريال سعودي.

جوال هواوي P40 Pro، حجم 6.58 بوصة، سعة 256 جيجا، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3829 ريال سعودي.

لولو ماركت عروض الجوالات

خصومات كبرى وتخفيضات هائلة تجدونها في عروض لولو هايبر ماركت السعودية على الجوالات، نعرضها لكم في النقاط التالية.

جوال Oppo A73، الجيل الخامس، سعة 128 جيجا، بسعر 1299 ريال سعودي.

جوال Oppo Reno 4 Pro، الجيل الخامس، سعة 256 جيجا، فقط بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2799 ريال سعودي.

جوال Vivi X50، الجيل الخامس، سعة 128 جيجا، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

ايفون لولو ماركت

نقدم لكم فيما يلي عروض الجوالات المستمرة حتى 9 مارس 2021 في لولو ماركت السعودية.

جوال iPhone 12 Pro Max، سعة 128 جيجا، بسعر 5049 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال iPhone 12 Pro، سعة 128 جيجا، بسعر 4699 ريال سعودي.

جوال iPhone 12، سعة 128 جيجا، بسعر 3899 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

جوال Iphone 12 mini، سعة 128 جيجا، بسعر 3059 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

عروض لولو جوالات

جوال سامسونج جالكسي S21 Ultra، حجم 6.8 بوصة، الجيل الخامس، سعة 128 جيجا بسعر 5199 ريال سعودي، وسعة 256 جيجا بسعر 5399 ريال سعودي، وسعة 512 جيجا بسعر 5899 ريال سعودي، بالإضافة إلى تابلت سامسونج وأيضًا هدايا بقيمة 100 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S20 Ultra، حجم 6.9 بوصة، الجيل الخامس، سعة 128 جيجا، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي Note 20 Ultra، حجم 6.9 بوصة، سعة 256 جيجا، بسعر 3899 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S20 FE، حجم 6.5 بوصة، سعة 128 جيجا، بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 50 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي A42، حجم 6.6 بوصة، سعة 128 جيجا، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1449 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت

سماعات ابل Airpods Pro، بسعر 889 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

سماعات هواوي بلوتوث FreeLace Pro، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

سماعات سامسونج Galaxy Buds Pro، بسعر 825 ريال سعودي.

لولو ماركت

شاشة Skyworth 4K UHD LED، حجم 55 بوصة بسعر 2049 ريال سعودي بدلًا من 2499 ريال سعودي، حجم 58 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي، حجم 65 بوصة بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي، حجم 70 بوصة بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

شاشة Samsung 4K UHD HDR Smart، حجم 65 بوصة، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 4399 ريال سعودي.