نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده وهدية تخفيضات 50% (عرض نصف السعر) على الأجهزة المنزلية للنظافة والمطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، قامت أسواق هايبر بنده ماركت بالسعودية بعمل تخفيضات جديدة وهدايا مع التخفيضات مثل التوصيل المجاني، و عروض نصف السعر و عروض بنده اليوم الخميس، بالاضافة الى عروض بندة وهايبر بندة لهذا الاسبوع، عروض شاشات هايبر بنده، عروض هايبر بنده ثلاث ايام، و عروض الجوالات في بنده؛ وغيرها العديد من العروض الترويجية. عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده عروض هايبر بنده مكواه جيباس 1600 واط Geepas Steam Iron GS17783 بسعر 32.5 ريال سعودي بدلا من 65 ريال (عرض نصف السعر)

عروض بنده اليوم غلاية ستانلس ستيل جيباس 1.8 لتر Geepas Electric Kettle Stainless Steel GK38044 بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 65 ريال.

عروض هايبر بندة جدة عصارة مولينكس 350 واط Moulinex Juicer JU370127 بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 279 ريال.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي Ariete Vacuum Cleaner (Bagless) P274390 بسعر 154.5 ريال سعودي بدلا من 309 ريال (عرض نصف السعر)

عروض هايبر بندة اليوم موقد للتسخين كولين Koolen Hot Plate lnd Cook 816105003 بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 189 ريال. عروض الالكترونيات في هايبر بنده عروض بنده جدة مكواه بخار فيليبس Philips Steam Iron GC1738/26 بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 119 ريال.

بنده اليوم و تخفيضات بنده فرن كهربائي جيباس 60 لتر Geepas Electric Oven with Convection بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 425 ريال.

عروض بنده هذا الاسبوع مكنسة كهربائية جيباس Geepas Vacuum Cleaner Drum GVC19011 بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 309 ريال.

تخفيضات هايبر بنده مايكروويف وايت وستنجهاوس 20 لتر White Westinghouse Microwave بسعر 174.50 ريال سعودي بدلا من 349 ريال (عرض نصف السعر).

عروض هايبر بنده بصفحة واحدة موزع مياه بارد وحار كليك أون Clikon Water Cooler Hot & Cold بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 449 ريال، مع هدية التوصيل المجاني (أسواق مختارة) اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده وهدية تخفيضات 50% (عرض نصف السعر) على الأجهزة المنزلية للنظافة والمطبخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.