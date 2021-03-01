نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية مفاجأة هائلة بخصومات على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده السعودية الأسبوعية من موقعنا، حيث تقدم عروض بنده في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة للغاية من الخصومات على جميع الأقسام الخاصة بها، حتى تقدم للمواطنين فرصة هائلة لشراء كل ما يحتاج إليه المنزل بأسعار تنافسية، حرصاً منها على مساندة المواطن السعودي في تحدي الغلاء، والوقوف ضد ارتفاع الأسعار، مما جعله يقدم أكبر كم ممكن من الخصومات على الكثير من السلع، ومن بينها الأدوات المنزلية والكهربائية، واللحوم والدواجن والجبن والمجمدات، والخضروات والفواكه والمعلبات، والعديد من أدوات المطبخ والمواد الغذائية التي لا يخلو منها أي منزل. عروض بنده السعودية الأسبوعية سمك فيليه أبيض سيبلو بسعر 26.95 ريال للكيلو.

بطاطس مقلية ديل مونتي بسعر 10.95 ريال للعبوتين بحجم واحد كيلو لكل منهم.

دجاج مسحب رويال عادي/ حار بسعر 14.95 للـ750 جرام.

دجاج برديكس العبوتين بسعر 19.95 ريال وزن 1 كيلو، والكرتونة بسعر 89.95 ريال تتضمن 10 عبوات.

دجاج الفروج الذهبي بسعر 26.95 ريال للعبوتين وزن 1.1 كيو، و12.95 ريال للكرتونة التي تتضمن 10 عبوات.

دجاج دو بسعر 97.95 ريال للكرتونة التي تتضمن 10 عبوات بوزن 1.1 كيلو لكل عبوة، والعبوتين بسعر 24.95 ريال.

آيس كريم السعودية 2 لتر بسعر 18.95 ريال.

آيس كريم كي دي دي بسعر 10.95 ريال. مجلة عروض هايبر بنده عروض بنده على المخبوزات كيك إنجليزي بالفواكه أو بالجزر بسعر 5.95 لل250 جرام.

معمول/ بر بالتمر بسعر 18.95 ريال للكيلو.

بسكويت مصري بسعر 18.95 ريال للكيلو.

كرواسون طازج بسعر 6.95 ريال للخمس حبات بوزن 70 جرام عادي.

كرواسون طازج بسعر 12.95 ريال للخمس حبات بوزن 90 جرام شيكولاتة.

كرواسون طازج بسعر 12.5 ريال للعشر حبات بوزن 35 جرام بالزعتر.

علبة دونات مكونة من أربع حبات بسعر 7.95 ريال، نكهات (فراولة، شوكولاتة، شوكولاتة بني وأبيض، كاندي). عروض هايبر بنده على الأجبان صدر حبش مدخن حلواني إخوان بسعر 94.95 ريال للكيلو.

مرتديلا دجاج سادة حلواني إخوان بسعر 37.95 ريال للكيلو.

جبنة رومي هيلثي فود بسعر 32.95 ريال للكيلو.

جبن قليل الدسم هايلاند قريش بسعر 18.95 ريال للكيلو.

مربى التوت الشامي/ المشمش الطبيعي/ الفراولة شهد بسعر 13.95 ريال للكيلو.

موزاريلا فرسانا بسعر 24.95 ريال للكيلو.

زبدة إماراتي غير مملحة بسعر 8.95 ريال للكيلو.

جبن اسكندراني بسعر 18.95 ريال للكيلو.

جبنة إيدام فريكو بسعر 29.95 ريال للكيلو.

جبن فيتا بسعر 11.95 ريال للكيلو. كيكة الشيكولاتة العادية البسيطة بمكونات مظبوطة

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