شوف عروض لاب توب جرير اتش بي بتخفيض 9% من مكتبة جرير واتاحة فرصة التقسيط على مدار 24 شهر

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عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير اتش بي، بمناسبة انتشار موضوع التعليم عن بعد والعمل من المنزل، قامت jarir bookstore مكتبة جرير بعمل تسهيلات و تخفيضات لتيسير العمل والدراسة عن بعد، هذا بالاضافة الى التنزيلات المعتادة من مكتبات جرير مثل عروض الجوالات في جرير، تقسيط جوالات جرير، ايفون xr جرير، سامسونج a71 جريرايفون اكس جرير، واليكم هذه العروض على الكمبيوتر المحمول. اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير عروض لاب توب جرير اتش بي انفي 13-ba1010nx ،كمبيوتر محمول ،13.3 بوصة ،(الجيل الحادي عشر) i5-1135G7 انتل كور ،NVIDIA GeForce M450 (2 GB) ،512 جيجابايت اس اس دي، تخفيضات جرير فقط بسعر 4099 ريال سعودي مع امكانية التقسيط من جرير بمبلغ 234 ريال سعودي لمدة 24 شهرا.

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