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عمر شويل - جدة طريقة عمل تشيكن موتزاريلا بطريقة شهية ولذيذة، تعتبر من أكثر الأكلات المفضلة التي يحب تناول الكثير من الأشخاص بسبب مذاقها الشهي الذيذ وفي نفس الوقت لا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات عند تجهيزها، لهذا سوف نتعلم من خلال السطور القادمة على طريقة عمل تشيكن موتزاريلا والتي يتم تناولها مع البطاطس المقلية بجانب الكاتشب والمايونيز أو يمكن تناولها بجانب الطحينة و السلطة الخضراء وذلك على حسب الرغبة حيث يحب الكثير من الأشخاص تناولها بجانب المكرونة أو الخبز.

طريقة عمل تشيكن موتزاريلا

المكونات، نصف كيلو من صدور الدجاج وملعقة من الثوم المهروس والبقسماط وملعقة صغيرة من الملح وقليل من الفلفل الأسود حبة بصل كبيرة ونصف ملعقة من الكزبرة والكمون الناعم وملعقة من البيكينج باودر والبابريكا وقليل من الموزاريلا وملعقة صغيرة اوريجانو.

الطبقة المقرمشة، بيض وبقسماط وبهارات وطحين أو دقيق.

طريقة تجهيز تشيكن موتزاريلا

في الخطوة الأولى يتم تجهيز الدجاج وتقطيع البصل وإضافة الثوم والتوابل والملح والفلفل وتقلب المكونات ثم يتم وضع الكزبرة والبيكنج باودر والبقسماط والبابريكا والكمون وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم تجهيز المفرمة ونضع جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتصبح عجينة متجانسة مع بعضها ثم يتم وضعها في الثلاجة أو البراد حتى تتماسك.

بعد ذلك نبدأ بعمل أصابع من جبنة الموزاريلا ونضع القليل من الزيت ثم نقوم بتشكيل قرص العجين وحشوها بالموتزريلا ويتم تغطيتها وبعد أن تنتهي كميه العجين تكون بتجهيز الطحين والبيض والبقسماط في وعاء آخر ثم نضع أصابع تشيكن موتزاريلا في الطحين ثم البيض ثم البقسماط وبعد أن يتم تغطيتها جيداً نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتسخين كمية مناسبة من الزيت وبعد أن يسخن نقوم بإضافة أصابع تشيكن موتزاريلا لهم وبعد أن يصبح لونها ذهبي نقوم بوضعه فى أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.