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عمر شويل - جدة ما هي طريقة استخدام الطماطم المجففة، يهتم الكثير من الأشخاص حول مع معرفة طريقة استخدام الطماطم المجففة التي كانت تستخدم منذ سنوات حيث كان يتم تجفيف الطماطم لأنهم لا يستطيعون الحصول عليهم عند قدوم الشتاء وذلك بسبب التقنيات الزراعية حيث يمكنك أن تقوم استخدام لطبخات للمحاشي أو البرغل الأحمر من خلال وضع كمية مناسبة من الطماطم المجففة مع الماء ويتم طحنه، وبالتالي تتمكن من استخدامه في عملية الطبخ ويمكن إضافته إلى ورق العنب لأن يقوم إعطاء طعم حامض ومميز.

استخدامات الطماطم المجففة

يمكن استخدامها عند طهي البامية حيث تمنحها طعم مميز ولذيذ أو يمكن استخدامها في الفاصوليا الخضراء والبيضاء أو عند تجهيز الكبة بإضافة البيض ويتم تغطيته حتى ينطق ويتم تناول زيت الزيتون والبصل ويتم تناوله بجانب الخبز.

طرق استخدام الطماطم المجفف

في الخطوة الأولى يتم نقعها في الماء لمدة ساعة أو أكثر ثم يتم شطفها بالملح بعد ذلك يتم فهم البصل واللحمة مع بعضها ويتم عمل فطائرمع الملح والسكر ثم يتم تناولها مجفف ها ويمكن استخدامها عند تجهيز السلطة من خلال الزيتون والزعتر أو يمكن استخدامها في عمل البيتزا.

يتم طحنها مع القرص للحصول على لون مميز وطعم شهي ويمكن إضافة اللحم ويمكن تجهيزه مع البطاطا أو الباذنجان المكمور مع الزيت والكمون بجانب تناولها مع الفلفل الحمراء.

يتم تخفيفها أولا ثم يتم طحنها وإضافتها على اللبن ثم يتم أكلها أو يمكن استخدامها مع المكرونه والزيتون الأسود أو استخدامها من خلال نقعها بالماء الساخن ويتم تجهيزها مع بصل صغيرة على النار، وإضافة البيض ثم وضع البذور وتقلب المكونات مع بعضها ثم تبداء بـ إضافة البهارات مثل الملح والبهارات المفضلة لديك بعد ذلك يتم تناولها وبالهناء والشفاء.