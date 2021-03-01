شوف تمويل الراجحي للسيارات هيونداي لشركة الوعلان بدون دفعة أولي 2021

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عمر شويل - جدة تمويل الراجحي للسيارات هيونداي لشركة الوعلان بدون دفعة أولي، يتميز مصرف الراجحي بالعديد من التمويلات من اهم هذه التمويلات التعاون مع شركة الوعلان في تقديم افضل عروض سيارات هيونداي، علي افضل الفرص المميزة لتأجير سيارات من شركة الولعان للسيارات هيونداي. كما يقدم مصرف الراجحي خدمة تمويل السيارات للمواطنين السعوديين والمقيمين بمختلف الجنسيات لتلبيه احتياجات العملاء الشخصية وذلك عن طريق الاشتراك مع اكبر واهم وكلاء معارض السيارات في المملكة العربية السعودية كما يقدم هذه العروض التمويلية مطابقة لشروط وقواعد الشريعة الإسلامية. من اجل الحصول على تمويل سيارة من مصرف الراجحي من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقوم بتوضيح كل مزايا التمويل للسيارات من حيث متوفر بدون تحويل الراتب الشهري أو بتحويل الراتب الشهري وغير ذلك من تفاصيل اخرى.

تمويل الراجحي للسيارات هيونداي وطريقة التقديم

أولا قم بالدخول الى موقع بوابة الراجحي الإلكترونية. سوف تجد أمامك نموذج طلب قم بملأ هذا النموذج والذي يحتوي على العديد من البيانات الشخصية منها رقم الهوية الوطنية العمر والجنسية والحساب المصرفي و بيانات مالية عن العميل مثل الراتب الشهري ونوع القطاع الذي يعمل فيه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ومعلومات اخرى ثم الضغط على التقديم. احصل على تمويل تأجير السيارات و بتحويل الراتب ( بدون دفعة أولي- بدون رسوم إدارية- قسط شهري منخفض- لمدة 60 شهرا- الدفعة الأخيرة ه٤% – معدل النسبة السنوية يبدأ من ٥.٨٢%). احصل على تأجير السيارات بدون تحويل الراتب( الدفعة أولي تبدأ من٥%- بدون رسوم إدارية -قسط شهري منخفض- الدفعة الأخيرة حتى ٣٥%- ولمدة 60 شهرا- معدل النسبة السنوية من٧.٢٥%).

شروط الحصول على تمويل سيارة من مصرف الراجحي

هذا العرض ساري حتى 31 مارس 2021 حتى نفاذ الكمية.

يخضع تمويل السيارة لتطبيق شروط وأحكام مصرف الراجحي على التمويل.

الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي خاضع للرقابة والأشراف التام من قبل البنك المركزي السعودي.

للعلم قد تختلف السيارة المعروضة عن الصور حسب الغرض الدعائي فقط.

معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخري المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد متساوية القيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو اول دفعة منه متاح للمستفيد.

كيفية التقديم للحصول على تمويل سيارة من مصرف الراجحي

يتوجب على العميل القيام بزيارة الى اقرب فرع من فروع بنك الراجحي بالمنطقة السكنية التابع لها أو زيارة احد معارض الوعلان.

أو التقديم عبر الأنترنت.

أو الاتصال: للعملاء الحاليين +344-003-920-966.

العملاء الجدد 1222-124-800.