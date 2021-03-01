شوف عروض بنده الاسبوعية الجديدة لشهر مارس بخصومات هائلة حتى 50%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية الجديدة لشهر مارس قد تم طرحها من جديد في شهر مارس بخصومات هائلة تصل إلى 50% على الأجهزة، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات، حيث يوجد لدى هايبر بنده أقوى العروض في السعودية على تشكيلة مختلفة من المنتجات من كل الأنواع والماركات، وعروض هذا الأسبوع من بندة تتميز بأسعارها التي لا تقاوم الخاصة بشهر مارس.

عروض بنده الاسبوعية الجديدة لشهر مارس بخصومات هائلة حتى 50%

عروض بنده الاسبوعية الجديدة لشهر مارس نقدمها اليوم بكل التفاصيل، حيث تقدم بنده السعودية خصومات بنصف السعر تصل إلى 50% على مختلف الأجهزة المنزلية من أفران، ومكواة، ومكانس، وأجهزة تحضير الطعام، ويمكنكم التمتع بتلك الخصومات حتى يوم 2 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442.

عروض بنده

في التالي خصومات بنده على الأجهزة الكهربائية من مكانس وأجهزة مكواة كهرابائية:

مكواة جيباس 1600 وات، بنصف السعر 32.50 بدلًا من 65 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي، بنصف السعر 154.50 بدلًا من 309 ريال سعودي.

مكواة بخار فيليبس، بسعر 79 بدلًا من 119 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية جيباس، بسعر 229 بدلًا من 309 ريال سعودي.

بندة عروض

أما في التالي نقدم لكم كل عروض هايبر بندة اليوم على الأفران، والميكرويف، والغلايات:

موقد للتسخين كولين، بسعر 129 بدلًا من 189 ريال سعودي.

فرن كهربائي جيباس 60 لتر، بسعر 249 بدلًا من 425 ريال سعودي.

مايكروويف وايت وستنجهاوس 20 لتر، بنصف السعر 174.50 بدلًا من 349 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل جيباس 1.8 لتر، بسعر 39 بدلًا من 65 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

الخصومات التالية تتعلق بكافة عروض بندة وهايبر بندة على محضر الطعام والعصارات:

عصارة مولينكس 350 وات، بسعر 159 بدلًا من 279 ريال سعودي.

محضرة طعام مولينكس 800 وات، بنصف السعر 199.50 بدلًا من 399 ريال سعودي.

محضر طعام ارايتي، بنصف السعر 142.50 بدلًا من 285 ريال سعودي.

عصارة كولين، بسعر 49 بدلًا من 79 ريال سعودي.

قدمنا لكم كل عروض بنده لهذا الاسبوع على الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ، حيث يوجد من بينها خصومات بنصف السعر متاحة حتى يوم 18 رجب 1422، ولمعرفة أحدث عروض السعودية يمكنكم متابعتنا لنوافيكم بجديد عروض هايبر بندة الاسبوعية.