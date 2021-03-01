نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الحصرية لمدة 3 أيام عروض موفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الحصرية لمدة 3 أيام أقوى عروض التوفير من هايبر بنده السعودية Hyper Panda عروض وخصومات حصرية لمدة ثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، عروض بنده Panda الموفرة على أسعار بعض إصدارات الهواتف الذكية المتطورة وأجهزة ابل ايفون المميزة، بالإضافة إلى عروض الشاشات التلفزيونية ذات الحجم الكبير، يقدمها بندة السعودية لعملائه المميزين في عروض خاصة لـ 3 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية، وتشمل العروض كافة مناطق المملكة العربية السعودية وفيما يلي صور أقوى عروض وتخفيضات بنده المميزة والحصرية. عروض بنده السعودية عرض شاشة تلفزيون دورا 65 بوصة الذكي، يتمتع بصورة عالية النقاء والوضوح، شاشة LED بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

عرض خاص من بنده السعودية على شاشة تلفزيون تي سي ال الذكية 65 بوصة، تدعم أندرويد، صورة فائقة الجودة والوضوح بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

عرض حصري من هايبر بنده على شاشة تلفزيون سكاي وورث 50 بوصة الذكية بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

عرض مذهل على سعر شاشة تلفزيون توشيبا 43 بوصة، صورة عالية الجودة، تقنية متطورة بسعر 799 ريال سعودي بدلصا من 1204 ريال سعودي.

تمتع بخدمة توصيل مجانًا من هايبر بنده في حالة طلب أحد منتجات الشاشات السابقة. هايبر بنده عرض خاص من بنده على ابل ايفون 12 64 جيجابايت بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

عرض بنده لهذا الاسبوع على سعر ابل ايفون 12 128 جيجابايت بسعر 3749 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

عرض مميز على سعر ابل ايفون اكس اس ماكس 64 جيجابايت بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5209 ريال سعودي.

عرض حصري على سعر ابل ايفون 11 برو 256 بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5479 ريال سعودي.

وصل حديثًا عرض خاص على جوال شاومي ريدمي 9 تي Xiaomi 9T، رام 4 جيجا، 128 جيجابايت ذاكرة داخلية + هدية Mi Band 4 مجانًا في هايبر بنده السعودية. بنده عرض ساعة ابل الذكية الإصدار 6 44MM بسعر 1849 ريال سعودي بدلًا من 1969 ريال سعودي.

عرض ساعة ابل الذكية الإصدار 6 40MM بسعر 1755 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي.

عرض قلم ابل Pencil 1 بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 520 ريال سعودي.

عرض قلم ابل Pencil 2 بسعر 585 ريال سعودي بدلًا من 715 ريال سعودي.

ساعة ابل الذكية اس إي 44MM بسعر 1348 ريال سعودي بدلًا من 1459 ريال سعودي.

ساعة ابل الذكية اس إي 40MM بسعر 1209 ريال سعودي بدلًا من 1359 ريال سعودي.

ساعة ابل الذكية الإصدار 6 اس + شريحة الكترونية مقاس 44MM بسعر 2349 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي. أنواع ومزايا بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية وعرض مجاني مدى الحياة على 3 بطاقات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية الحصرية لمدة 3 أيام عروض موفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.