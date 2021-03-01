نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت موفرة السعودية عروض ممتدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت موفرة السعودية أقوى عروض حصرية على أسعار بعض المنتجات المختارة من ماركة فيليبس PHILIPS الغنية عن التعريف، يقدم لولو هايبر أوفر عروض وتخفيضات لعملائه في المنطقة الشرقية وتبدأ العروض من اليوم الإثنين 1 مارس 2021، كما تستمر حتى يوم 13 مارس 2021، وتشتمل عروض لولو ماركت السعودية على أجهزة العناية الشخصية من فيليبس الخاصة بكلًا من الرجال والنساء، بالإضافة إلى بعض أجهزة المطبخ الصغيرة عالية الجودة والكفاءة، وإليكم صور مجلة عروض لولو هايبر السعودية الموفرة. عروض لولو هايبر ماركت السعودية عرض خلاط فيليبس زجاجي 700 وات بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

عرض محضرة الطعام من فيليبس 700 وات بسعر 239 ريال سعودي بدلًا من 389 ريال سعودي.

عرض خلاط يدوي من فيليبس بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

عرض قطاعة خضروات من فيليبس بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

عرض خلاط فيليبس 450 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي. اللولو هايبر عرض فيليبس قلاية هوائية 1.2 كيلو بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

عرض فيليبس قلاية هوائية 0.8 كيلو بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

عرض غلاية فيليبس 1.7 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

عرض صانع القهوة من فيليبس بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 274 ريال سعودي.

عرض محمص الخبز شريحتين من فيليبس بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

عرض آلة اسبرسو بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2899 ريال سعودي. عروض هايبر لولو عرض مكواة فيليبس بالبخار 2000 وات بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

عرض مكنسة كهربائية من فيليبس بسعر 319 ريال سعودي بدلًا من 439 ريال سعودي.

عرض مكواة عامودية من فيليبس بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عرض منقي الهواء من فيليبس بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 2165 ريال سعودي.

عرض مكواة عامودية من فيليبس بسعر 439 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

عرض مكواة فيليبس بمولد بخاري بسعر 439 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي. عروض اكسترا الأسبوعية وخصومات هائلة على الأجهزة الإلكترونية وهدايا قيمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت موفرة السعودية عروض ممتدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.