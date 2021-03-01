شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات هائلة أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية خصومات وعروض هائلة من مكتبة جرير السعودية دائماً تضعه في المقدمة وتجعله من أفضل الأسواق التي يمكن لكل العملاء اللجوء إليها، لكونه المتجر الأول في تسوق مجموعة من المنتجات التي يحتاج لها كل شخص ويريد أن يقتنيها بأقل الأسعار، نحن اليوم نحاول أن نقدم إليكم أفضل الخصومات على أحدث الجولات وكل ما يلزمكم.

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خصومات جرير السعودية على جوالات سامسونج هناك الكثير من العملاء الذين يعشقون اقتناء جوالات سامسونج لذا حرص جرير على أن يقدم لهم أقوى العروض على أحدث هواتف سامسونج:

تخفيضات جرير جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس باللون البرنزي/ الأسود متوفر بخصم 10% وفر معنا 800 ريال سعودي مع هدية بقيمة 2050 ريال سعودي وقم بشراء الجوال بسعر 7199 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم سامسونج ديل اس 10 سعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع باللون اسود سيراميك/ أزرق زجاجي، متوفر بخصم 49% وفر 1950 ريال سعودي وقم بشراء الجهاز بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 3949 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس سعة 256 جيجا بايت الجيل الرابع باللون فضي أورا/ أبيض أورا/ أسود أورا، متوفر بخصم 43% وفر 1880 ريال سعودي ليكن الجهاز بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً 4379 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس سعة 256 جيجا بايت الجيل الرابع باللون فضي أورا/ أبيض أورا/ أسود أورا، متوفر بخصم 43% وفر 1880 ريال سعودي ليكن الجهاز بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً 4379 ريال سعودي. خصومات جرير الدمام جوال سامسونج جالكسي نوت 10 سعة 256 جيجا بايت الجيل الرابع باللون أسود أورا متوفر بقيمة خصم 43% ووفر 1630 ريال ليكن الجوال بسعر 2199 ريال سعودي بدلاً من 3829 ريال سعودي.

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أقوى تنزيلات مكتبة جرير الأسبوعية يعد جرير من الأسواق الكبيرة التي تحتوي على كثير من المنتجات والأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تشمل عروضنا:

عروض جرير الأسبوعية رواتر محمل الجيل الخامس متوفر بخصم 210 ريال سعودي ليكون بسعر 1.099 ريال سعودي بدلاً من 1.309 ريال سعودي، كاميرا مراقبة ذكية متوفرة بخصم 300 ريال لتكون بسعر 1.189 ريال سعودي بدلاً من 1.489 ريال.

رواتر محمل الجيل الخامس متوفر بخصم 210 ريال سعودي ليكون بسعر 1.099 ريال سعودي بدلاً من 1.309 ريال سعودي، كاميرا مراقبة ذكية متوفرة بخصم 300 ريال لتكون بسعر 1.189 ريال سعودي بدلاً من 1.489 ريال. تخفيضات جرير سماعة الأذن داخلية لاسلكية بخصم 15% وتكون بسعر 309 ريال بدلاً من 365 ريال سعودي.