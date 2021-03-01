شوف عروض مكتبة جرير للجوالات مختلفة الأنواع و تصفيات على هواتف آيفون الذكية

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات، العروض المقدمة من jarir bookstore مكتبة جرير تذهل كل شخص يتعرف عليها، حيث أن عروض مكتبات جرير وتنزيلاتها تصل إلى 50% وهذا العرض من النادر أن يحدث في المتاجر الخاصة ببيع الهواتف المحمولة والشاشات، وفي هذا المقال سنتناول معكم أفضل العروض المقدمة من مكتبة جرير. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات بلغ سعر سامسونج جالكسي ايه 21 متوفر باللون الأزرق والأسود إلى 799 ريال سعودي، بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

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