شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، تعتبر مكتبة جرير من ضمن المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من تواجد الكثير من المتاجر الأخرى إلا أن متجر جرير يظل في المقدمة دائماً نظراً للعروض المقدمة منه. عروض مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير على الجوالات: تخفيضات جرير هاتف ابل ايفون 12 ميني بسعة حجم “256 جيجا بايت” متوفر باللون الأخضر، 5 جي وصل سعره إلى 4049 ريال سعودي.

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