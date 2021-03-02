نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوالات الحديثة والشاشات مهرجان تحطيم الأسعار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية ، مكتبة جرير هي أكبر مكتبة في المملكة العربية السعودية وواحدة من أكبر المكتبات التي تقدم المنتجات الأكثر خصومات وعروض في المملكة العربية السعودية، فهي تقدم الأدوات المكتبية والألعاب وأدوات الرسم ومستلزمات المنازل والمكاتب وجميع متطلباتهم، وكذلك أقوى الخصومات على جميع المنتجات وعلى جميع الأجهزة الإلكترونية والذكية بخلاف عروض الهواتف الذكية وأيضاً عروض التابلت واللابتوب وغيرها الكثير من العروض. عروض مكتبات جرير كل ماهو جديد لمستلزمات وملحقات الكمبيوتر من خصومات مكتبة جرير: تخفيضات جرير Lenovo Legion ،K500 RGB، لوحة مفاتيح ألعاب سلكية (متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب المخصصة للألعاب، Windows، أسود) لديها خصم 43٪ فقط بسعر 255 ريال سعودي (بدلاً من 449 ريال سعودي).

تنزيلات جرير اليوم Corsair ،K95 ،RGB Platinum: Cherry MX speed، لوحة مفاتيح ميكانيكية للألعاب، سلكية (متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب المخصصة للألعاب، Windows، أسود)، خصم 16٪ فقط على 799 ريال سعودي (بدلاً من 955 ريال سعودي).

عروض جرير الأسبوعية Corsair و K70 و RGB MK.2: Cherry MX Red، لوحة مفاتيح ميكانيكية للألعاب، سلكية (متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الألعاب، Windows، أسود، 669 ريال سعودي (بدلاً من 809 ريال سعودي) فقط خصم 17٪. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على لينوفو، ليجن،K200 Backlit، لوحة مفاتيح للألعاب، سلكي، يونيفرسال، لون اسود، خصم 45٪ فقط بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية كورسير،M55 ،RGB Pro، ماوس للالعاب، بصري،12400 dpi، سلكي، لون اسود، خصم 32٪ فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي.

كورسير،M55 ،RGB Pro، ماوس للالعاب، بصري،12400 dpi، سلكي، لون اسود، خصم 32٪ فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي. خصومات جرير اليوم كورسير، ايرونكلو،RGB (FPS/MOBA)، ماوس للالعاب، بصري،PMW 3391 18000 dpi، سلكي، لون اسود، خصم 23٪ فقط بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 205 ريال سعودي. حلى الدوناتس الأمريكية الهشة وأسرار نجاحها من أول مرة

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