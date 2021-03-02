شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم تتطلع أسواق عبد الله العثيم إلى المزيد من الأعمال المتميزة والناجحة والجادة، وتعمل على توسيع قاعدة فروعها لتشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية لحماية مصالح شركة أسواق عبد الله العثيم، في سوق التجزئة يساند أسواق العثيم عملائها وشركائها بمثابرتها وثقتها العالية، واليوم نحن فخورون بتقدمنا ​​وتطورنا لذلك نحن مدينون لله بالنجاح ولعملائنا الثقة والدعم المستمر. عروض أسواق العثيم خصومات أسواق العثيم: تخفيضات العثيم الاثنين حلوى بقر زد بي سي، وزن 200 جرام، فقط بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

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