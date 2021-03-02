شوف عروض العثيم الاثنين تصل ل 60% othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة بسبب شهرة أسواق العثيم الكبيرة داخل مدن المملكة العربية السعودية تشتهر العروض الترويجية التي تقوم أسواق العثيم بتقديمها لعملائها بشكل مستمر، حيث تقوم أسواق العثيم بعمل هذه العروض أسبوعياً، وكل أسبوع يأتي بعروض جديدة ومختلفة، ومن أكثر ما يميز أسواق العثيم هو عروضها على المنتجات الطازجة، هذا العرض الذي يعرف باسم عروض الطازج. عروض العثيم عروض العثيم الأسبوعية: عروض العثيم اليوم بلغ سعر علبة ورق مطبخ كلينكس 4 رول 90 سم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة ورق مطبخ شير 8 رول 23 سم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة ورق مطبخ ركس رول 23 سم 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة ورق مناديل كلينكس جاردين 100*6 منديل 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

بلغ سعر ورق حمام سانيتا 8 رول 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة ورق حمام بوكيه سانيتا 6 رول 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة حليب سفوري قد الطويل الأجل 200 مل 0,95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر علبة حليب الربيع 1 لتر 5 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة حليب صافيو شوكولاتة 200 مل 1,50 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم اليوم بلغ سعر علبة حليب الصافي قليل الدسم 1 لتر 4,50 ريال سعودي.

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