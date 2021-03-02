رسائل تهنئة عيد الأم 2021 مع أجمل صور معايدة للأمهات

رسائل تهنئة عيد الأم 2021 مع بعض العبارات الرقيقة وأجمل صور لتهنئة الأمهات بعيدها تجدونها هنا في هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، تعد رسائل التهنئة بعيد الأم هي برقيات من نوع خاص، نحمل فيها كل المشاعر الرقيقة لأمهاتنا لكي نعبر لهم عن مدى محبتنا وتقديرنا لهن، ولم لا فهن أجدر بكل الحب والمشاعر، وبعض الكلمات الرقيقة والمعايدات لا تعبر في الحقيقة عن كل ذلك الحب الذي نكنه لأمهاتنا، ولكنها لحظات سعيدة على الأم أن تأتيها رسالة من أبنائها في عيدها تخبرها بمدى حبهم لها.

رسائل تهنئة عيد الأم 2021

أمي يا أول حب في عمري يجعل أيامك كلها أعياد ويبلغك السعادة من رب العباد.

كل سنة وأنتِ العالم كل سنة وأنتِ الحب عيدك سعيد يا ست الحبايب يا أمي.

أمي يا نور عيني وروح فؤادي أحبك وحياتي فداكي.

يا أغلى الأحباب يا أمي ودي أهديك الكون كله هدية بين يديكِ وعمري والله لا يغلى عليك.

سألوني مين أغلى حبيب قلت هي أمي من يجري حبها في دمي.

كل عام وأنتِ بخير وسعادة ورضا من الرحمن يا أمي.

تعرفون من هي أمي، هي تلك الضحكة التي تنير حياتي، هي أغلى ما أملك في هذا الكون.

أميرة قلبي أنتِ يا أمي، أدامك الله تاجاً فوق رؤوسنا.

هي حبيبة الروح والقلب، هي الغالية التي لا يضاهيها حب، احبك يا أمي من كل قلبي.

عامك سعيد يا أمي وأيامك كلها سعادة، أطال الله لنا في عمرك وبارك لنا في صحتك.

أجمل صور معايدة للأمهات في عيد الأم 2021

بعد أن استعرضنا مجموعة من رسائل عيد الأم إليكم أجمل صور للتهنئة للأمهات في عيدهن: