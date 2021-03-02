شوف عروض اكسترا اليوم على الجوالات وخصومات حتى 47% على أحدث أنواع الهواتف الذكية

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عروض اكسترا اليوم، تعتبر اكسترا السعودية من أهم مراكز بيع الأجهوة في المملكة العربية السعودية، سواء كانت أجهزة اليكترونية، ألعاب، شاشات ذكية أو جوالات أو حتى أجهزة منزلية و شخصية بسيطة؛ فتصدر تخفيضات اكسترا الكبرى الدورية على منتجاتها العديدة و توفير اكسترا اون لاين مع التوصيل المجاني. عروض اكسترا للجولات موجود اكسترا أبل أيفون 11 برو، سعة 256 جيجا بايت، اللون أخضر داكن، فقط بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5479 ريال (خصم 11%)، رسوم التوصيل العادي مجاناً.

هواوي اكسترا خصم هواوي مايت 30 برو، سعة 256 جيجا بايت، اللون أسود، فقط بسعر 2099 ريال سعودي بدلا من 3939 ريال (خصم 47%)، يشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 109 ريال، رسوم التوصيل العادي مجاناً.

تخفيظات اكسترا سامسونج جالاكسي أي 71، 128 جيجا بايت، اللون أزرق، فقط بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 1749 ريال (خصم 26% )، رسوم التوصيل العادي مجاناً.

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تخفيضات اكسترا الكبرى سامسونج جالاكسي أس20 بلس، 128 جيجا بايت، 5G الجيل الخامس، اللون رمادي، فقط بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 4159 ريال (خصم 38% )، رسوم التوصيل العادي مجاناً.

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