نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية في السعودية بنصف السعر في تخفيضات السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية في السعودية بنصف السعر في تخفيضات السلع الغذائية هي عروض خاصة ببنده وهايبر بندة ، وتشمل كافة الأغذية من لحوم، ومنتجات ألبان، ومخبوزات، وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ولذا تقدم بنده اليوم عروض السعودية جديدة على منتجاتها تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

عروض بنده الاسبوعية في السعودية بنصف السعر في تخفيضات السلع الغذائية

عروض بنده الاسبوعية نقدمها لكم لهذا الأسبوع في السعودية بتخفيضات تصل إلى نصف السعر على الأرز، ومنتجات الألبان بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أنواع متنوعة من زيت الطعام، حيث تستمر خصومات بنده السعودية التالية حتى يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442.

عروض بنده

نخص بالذكر في التالي كافة تخفيضات مجلة بنده الجديدة على زيت الطعام من زيت ذرة، وزيتون، وجوز الهند، ودوار الشمس:

زيت جوز الهند بكر ممتاز عافية، 500 مل، بـ 41.95 بدلًا من 70 ريال سعودي.

زيت ذرة عافية، 2×1.5 لتر، بـ 32.95 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عضوي عافية، 500 مل، بـ 19.95 بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

زيت نباتي نخيل/ دوار الشمس هالة، 1.5 لتر، بـ 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

زيت طبخ ليزا، 2.9 لتر، بـ 22.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس نور، 2×1.5 لتر، بـ 28.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

زيت نباتي نخلتين، 1.5 لتر، بـ 22.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

زيت ذرة الجود، 1.8 لتر، بـ 15.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

موقع هايبر بنده

عروض اسواق بنده على منتجات الألبان نقدمها لكم في التالي على الجبن، والزبادي، والحليب، واللبنة:

جبنة مثلثات المراعي 8 قطع، 120 جرام، بـ 8.50 بدلًا من 12 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورة المراعي، 200 جرام، بـ 13.50 بدلًا من 21 ريال سعودي.

جبنة بالقشطة مربعات المراعي 6 قطع، 108 جرام، بـ 10.95 بدلًا من 19.80 ريال سعودي.

زبادي كامل الدسم المراعي، 2 كيلو، بـ 9.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.

لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي، 400 جرام، بـ 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل/ قليل الدسم المراعي 10+2، 1 لتر، بـ 38.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

جبنة كريم قابل للدهن انكور، 900 جرام، بـ 15.50 بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

نقدم في التالي خصومات موقع هايبر بنده على أنواع الارز البسمتي والأبيض:

أرز أبيض بنجابي الشعلان، 10 كيلو، بـ 66.95 بدلًا من 79.50 ريال سعودي.

أرز مرة بسمتي شاليمار، 10 كيلو، بـ 46.95 بدلًا من 71.50 ريال سعودي.

أرز مرة بسمتي الوليمة، 5 كيلو، بـ 73.95 بدلًا من 85.90 ريال سعودي.

أرز سيلا بسمتي بنجابي المهيدب، 5 كيلو، بـ 44.95 بدلًا من 49.50 ريال سعودي.

أرز بنجابي بسمتي المها، 10 كيلو، بـ 65.95 بدلًا من 76.75 ريال سعودي.

أرز مصري جرين فارمز، 5 كيلو، بـ 23.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.

أرز مرة بسمتي ابو كاس، 5 كيلو، بـ 35.95 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.

بنده السعودية

نقدم في العروض التالية من بندة اسعار أغذية الإفطار من جبن، ولحوم باردة، ومربى:

كيلو جبنة فيتا غنم فالبريسو، بـ 49.95 بدلًا من 62.50 ريال سعودي.

كيلو جبنة ايدام فريكو هولندية، بـ 29.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

كيلو خليط زبدة غبر مملجة اماراتي، بـ 8.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

كيلو مرتديلا دجاج سادة حلواني اخوان، بـ 37.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي.

كيلو مربى التوت الشامي/ فراولة/ مشمش شهد، بـ 13.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

كيلو صدر حبش مدخن حلواني اخوان، بـ 94.95 بدلًا من 114.95ريال سعودي.

كيلو جبنة رومي هيلثي فود، بـ 11.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

نعرض في التالي عروض بنده اليوم على الأغذية المعلبة من منتجات الألبان:

حليب مبخر بوني كامل الدسم، 6×170 جرام، بـ 11.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

قشطة لونا، 100 جرام، بـ 12.95 بدلًا من 18 ريال سعودي.

حليب مكثف محلي ابو قوس، 397 جرام، بـ 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

شبيهة قشطة بوك، 170 جرام، بـ 10.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.

حليب مبخر بوني كامل الدسم، 6×170 جرام، بـ 11.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم نيدو، 2.5 كيلو، بـ 67.95 بدلًا من 92.95 ريال سعودي.

بندة عروض

شرائح زيتون اسود/ اخضر اليسا، 230 جرام، بـ 5.25 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

شرائح زيتون اخضر محشي بفلفل مفروم اليسا، 285 جرام، بـ 5.25 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

مكعبات مرقة دجاج اسناد بالبهارات السبعة، 24×20 جرام، بـ 6.50 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

قطع شرائح مشروم ريم، 425 جرام، بـ 7.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم في السعودية عل السلع الغذائية قدمناها لكم على مختلف الأغذية من منتجات الألبان، والزيوت، والأرز، حيث تمتلك بندة عروض خاصة لهذا الأسبوع تمتد حتى 2 مارس 2021.