نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية لشهر مارس بتخفيضات تصل إلى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية لشهر مارس تجدوها بتخفيضات تصل إلى نصف السعر من هايبر بنده ، وهذا على منتجات الأغذية والأجهزة المنزلية، وذلك من خلال عروض مجلة بنده التي يتم تجديدها أسبوعيًا، ولهذا الأسبوع يمكن الإستفادة من تخفيضات بنده السعودية حتى يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

عروض بنده الاسبوعية لشهر مارس بتخفيضات تصل إلى نصف السعر

فيما يلي نقدم لكم اليوم كل عروض بنده الاسبوعية التي تتيحها عروض هايبر بندة اليوم في شهر مارس بتخفيضات تصل إلى نصف السعر على الأغذية من لحوم سريعة التحضير من امريكانا ، حلواني اخوان، وساديا، والكبير، والخصومات متاحة حتى يوم 18 رجب 1442 في مهرجان عروض هايبر بندة اليوم .

عروض بنده

في التالي كل خصومات بندة عروض على منتجات الكبير بتخفيضات حتى نصف السعر:

لحم صدر الدجاج مجمد بدون العظم، 2000 جم، بـ 39.95 بدل من 59.90 ريال سعودي.

فطائر الدجاج، 240 جم، بـ 7.95 بدل من 12.95 ريال سعودي.

سمبوسة الدجاج، 240 جم، بـ 7.95 بدل من 13.95 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

الخصومات التالية من هايبر بنده عروض حصرية على منتجات حلواني اخوان الغذائية:

برجر بقري أو دجاج حلواني اخوان، 1000 جم، بـ 21.95 بدل من 29.95 ريال سعودي.

جامبو بيف دجاج/ برجر دجاج حلواني اخوان، 900 جم، بـ 7.95 بدل من 13.95 ريال سعودي.

لحم مفروم بقري/ دجاج قليل الدهن حلواني، 400 جم، بـ 8.50 بدل من 10.95 ريال سعودي.

مكعبات مفروم الدجاج/ لحم قليل الدهن حلواني، 400 جم، بـ 8.50 بدل من 11.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم

نعرض في التالي جميع خصومات بنده على منتجات ساديا بأسعار لا مثيل لها:

افخاذ دجاج رفيعة، 2 حبة، 900 جم، بـ 15.95 بدل من 37.90 ريال سعودي.

برجر بقري، 1344 جم، بـ 26.95 بدل من 42.95 ريال سعودي.

برجر بقري جامبو/ برجر مدخن جامبو، 1 كجم، بـ 23.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد، 2 حبة، 1.3 كجم، بـ 24.95 بدل من 35 ريال سعودي.

دجاج مجمد، 10×1.3 كجم، بـ 119.95 بدل من 169.95 ريال سعودي.

بندة عروض

الفقرة الآتية نقدم بها عروض بنده اليوم على منتجات السنبلة من خضراوات مجمدة، ولحوم، ومعجنات:

ناجت أو بوب كورن الدجاج السنبلة، 400 جم، بـ 12.95 بدل من 17.95 ريال سعودي.

برجر السنبلة 24 قطعة، 1344 جم، بـ 28.95 بدل من 41.95 ريال سعودي.

بيتزا السنبلة، 400/ 380/ 420/ 470 جم، بـ 15.95 ريال سعودي.

رقائق بف بيستري السنبلة، 2 كيس، 400 جم، بـ 13.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

فيما يلي عروض هايبر بنده على منتجات فقيه الغذائية:

نقانق الدجاج/ الدجاج بالثوم المجمدة فقية، 1+1، 400 جم، بـ 8.50 بدلًا من 17 ريال سعودي.

دجاج مفروم فقية، 2 حبة، 400 جم، بـ 9.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

دجاج فقية 1.1 كجم، بـ 12.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

كرتون دجاج فقية 10×1.1 كجم، بـ 126.95 بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

قدمنا كل خصومات بندة اليوم على اللحوم المجمدة سريعة التحضير من ساديا، والكبير، وحلواني اخوان، ويمكنكم الإستفادة من تلك العروض من خلال التسوق في عروض هايبر بندة الاسبوعية السعودية.