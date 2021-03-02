نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للجوالات والشاشات في هايبر بنده وخصومات نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات والشاشات في هايبر بنده تجدوها داخل الفروع في السعودية بخصومات نصف السعر في عروض بندة وهايبر بندة ، حيث تتنوع الخصومات بين عروض الجوالات، والشاشات، والأليكترونية، والمنتجات الغذائية، ومستلزمات العناية بالشعر والبشرة.

عروض بنده للجوالات والشاشات في هايبر بنده وخصومات نصف السعر

عروض بنده للجوالات نقدمها لكم مع خصومات الشاشات من بنده السعودية ، حيث تجدون معنا أسعار أحدث الهواتف التي تم طرحها في الأسواق السعودية من بنده ، والخصومات متاحة حتى الثلاثاء 17 رجب، بينما البعض منها متاح حتى السبت 15 رجب 1442.

عروض بنده للجوالات

في التالي كل عروض جوالات بندة على هواتف اونور والكاتيل:

جوال اونور 10 اكس لايت، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 525 ريال سعودي.

10 اكس لايت، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 525 ريال سعودي. جوال اونور 9 اكس لايت، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 719 ريال سعودي.

9 اكس لايت، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 719 ريال سعودي. جوال الكاتيل 3 اكس، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي.

3 اكس، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي. جوال الكاتيل 1، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 209 ريال سعودي.

عروض بنده جوالات هواوي

جوال هواوي واي 9 اي، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 1089 ريال سعودي.

واي 9 اي، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 1089 ريال سعودي. عروض الجوالات هايبر بندة على جوال هواوي نوفا 7 اي، الجيل الرابع، بشريحتين إتصال، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 879 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

عروض بنده على الجوالات

فيما يلي نعرض لكم عروض بنده على الجوالات الخاصة بسلسلة ايفون بمختلف فئاتها:

جوال ابل ايفون اكس اس ماكس، شاشة مقاس 5.8 بوصة، بذاكرة رام 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 2999 بدلًا من 5209 ريال سعودي.

اكس اس ماكس، شاشة مقاس 5.8 بوصة، بذاكرة رام 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 2999 بدلًا من 5209 ريال سعودي. جوال ايفون 11 برو، شاشة مقاس 5.8 بوصة، بذاكرة رام 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 4499 بدلًا من 5479 ريال سعودي.

برو، شاشة مقاس 5.8 بوصة، بذاكرة رام 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 4499 بدلًا من 5479 ريال سعودي. جوال ايفون 12 ، شاشة مقاس 6.1 بوصة، بذاكرة رام 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 3499 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

، شاشة مقاس 6.1 بوصة، بذاكرة رام 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 3499 بدلًا من 3799 ريال سعودي. جوال ايفون 12 ، شاشة مقاس 6.1 بوصة، بذاكرة رام 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 3749 بدلًا من 4049 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم

تعرض شركة بنده كذلك ملحقات الجوالات لديها بأسعار خاصة جدًا نعرضها لكم في التالي:

سماعة بلوتوث ماك، بنصف السعر بـ ـ19.50 بدلًا من 39 ريال سعودي.

شاحن متنقل قو وي 7000 وات، بنصف السعر بـ 77.50 بدلًا من 155 ريال سعودي.

عروض بنده لهذا الاسبوع

التخفيضات التالية تجدون بها كل عروض بنده سماعات ابل وملحقات الأيفون من أجزة شاحن وسماعاتاير بودس:

شاحن يو اس بي ابل، 20 واط، بـ 85 بدلًا من 99 ريال سعودي.

شاحن ماغسيف ابل، بـ 169 بدلًا من 199 ريال سعودي.

سماعات ابل اير بودس 2 شاحن عادي، بـ 519 بدلًا من 879 ريال سعودي.

عروض جوالات بندة

نسرد لكم فيما يلي عروض بندة وهايبر بندة المتاحة على ملحقات جوال ابل ايفون لفترة محدودة حتى 27 فبراير 2021:

سماعات ابل اير بودس برو، بسعر 849 بدلًا من 999 ريال سعودي.

محول اتش دي ام اي للايفون ابل، بسعر 175 بدلًا من 219 ريال سعودي.

واصلة سماعة ايفون، بسعر 35 بدلًا من 55 ريال سعودي.

سماعات ابل اير بودس سلكية ايفون 7 ، بسعر 89 بدلًا من 145 ريال سعودي.

، بسعر 89 بدلًا من 145 ريال سعودي. سماعات ابل اير بودس سلكية ايفون 6 أو ايفون 6 بلس ، بسعر 79 بدلًا من 139 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

التخفيضات التالية خاصة بكل خصومات مجلة بنده الاسبوعيه للشاشات سامسونج، وسكاي وورث، ودورا:

تليفزيون دورا 58 بوصة، بسعر 1439 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة دورا 43 بوصة، بسعر 699 بدلًا من 799 ريال سعودي.

43 بوصة، بسعر 699 بدلًا من 799 ريال سعودي. سكاي وورث شاشة 55 بوصة، بسعر 1479 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

شاشة 55 بوصة، بسعر 1479 بدلًا من 1799 ريال سعودي. شاشات سامسونج 32 بوصة، بسعر 699 بدلًا من 985 ريال سعودي.

بندة عروض

في التالي كل اسعار عروض شاشات امبكس وكذلك السماعات في بندة عروض الشاشات بمختلف المقاسات بمواصفات عالية:

شاشات امبكس شاشة مقاس 65 بوصة، 4 كيه، بسعر 1699 بدلًا من 2409 ريال سعودي.

شاشة مقاس 65 بوصة، 4 كيه، بسعر 1699 بدلًا من 2409 ريال سعودي. شاشات امبكس مقاس 55 بوصة، يو اتش دي، بسعر 1299 بدلًا من 1752 ريال سعودي.

مقاس 55 بوصة، يو اتش دي، بسعر 1299 بدلًا من 1752 ريال سعودي. امبكس سماعة بلوتوث، بسعر 119 بدلًا من 159 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية هي خصومات متجددة كل أسبوع، حيث تطرح بنده كل أسبوع تخفيضات جديدة، وخصومات هذا الأسبوع من بندة تستمر معكم حتى يوم 17 رجب 1442.