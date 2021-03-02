اشترك الآن في سحب مسابقة الحلم الجديد 2021 وأول فائز من جوائز 3.500.000$

انطلقت مسابقة الحلم 2021 في ثوبها الجديد هذا العام، بجوائز مالية هي الأضخم على الإطلاق بين المسابقات في الدولة العربية، والتي جعلتها محط أنظار الملايين من المواطنين من جميع أنحاء العالم ومن الدول العربية، من أجل الاشتراك فيها، أملاً في الفوز بإحدى جوائزها الكبرى وتحقيق أحلامهم، وتم بالفعل السحب الأول قبل أيام على جائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي من ضمن جوائز الـ 3.500.000$ المقدمة من إدارة المسابقة المذاعة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، ويقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، واستطاع المواطن الأردني محمد اللوباني من الفوز بأولى الجوائز، وسيتم خلال الأيام المقبلة، الكشف عن قيمة الجائزة الجديدة التي سيتم السحب عليها مجددًا.

اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021

ويُمكنكم الآن من الدخول في والاشتراك في مسابقة الحلم بثوبها الجديد من خلال الطُرق المعروفة، فيمكنك إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك، او الاتصال على هذا الرقم والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح، او الاشتراك من خلال تطبيق HELM للهواتف الذكية، أو تسجيل الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، ثم الدخول وتعبئة البيانات المطلوبة بالنموذج الموجود والمدرج به، من بيانات الاسم ورقم الموبايل الخاص بك ودولتك، ثم الضغط على موافق وارسال البيانات، وسيصلك رسالة بالتأكيد عبر رقم جوالك، والنموذج كما هو موضح بالصورة التالية:

أرقام الاشتراك من جميع الدول

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، فيُمكنكم متابعتها وفق كل دولة على حدها خلال السطور التالية، وفي حالة عدم العثور على اسم دولتك في الأرقام المُدرجة، فيمكنك التواصل من خلال الرقم الدولي الموحد (GSM 0088216101092)، بينما أرقام الدول كالآتي:

جمهورية مصر العربية (Etisalat 95450 – Vodafone 95450- Orange 95450).

دولة العراق (Asiacell 2266 – Korek 2180 – Zain 2833 1200).

المملكة الأردنية الهاشمية (Orange 98880 – Umniah 98858 – Zain 98858 70).

دولة فلسطين (Jawwal 1623 – Wataniya 6750).

دولة سوريا (MTN 1736 – Syriatel 1736).

دولة موريتانيا (Mauritel 1559).

المملكة المغربية (Inwi 9669 – Orange 9669).

تونس (Tunisie Telecom 85988 – Ooredoo 85988 – ORANGE 85988).

الكويت (Zain 96922 – VIVA 50640 – GSM 4141 – gsm 4141).

المملكة العربية السعودية (Mobily 650444 – Zain 755505 – Zain 755505 – Mobily 650444 – LEBARA 313131 – Virgin Mobile 300300 – Thuraya 0088216101074).

دولة الإمارات العربية المتحدة (Etisalat 6070 – Du 3636).

المملكة البحرينية (Batelco 94000 – VIVA 98885 – Batelco 94000).

سُلطنة عُمان (GSM 90434).