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عمر شويل - جدة طرق عمل الفازلين بسهولة في منزلك، مع كثرة أنواع منتجات العناية بالبشرة، ولكن ما زال الفازلين يتربع على رأس هذه المنتجات لما له من فوائد متنوعة للبشرة، كما يتم استخدامه كمذيل للمكياج، وعلاج تشقق الجلد والشفاه وعلاج بعض مشاكل الجلد، ونظرا لهذه الفوائد التي لا حصر لها فقد تم إدخال الفازلين مؤخراً في صناعة بعض مستحضرات التجميل، ولكن هناك بعض السيدات التي ترغب في استخدام الفازلين كما هو في صورته المعتادة ولكن مع ارتفاع ثمنه يكون الأمر صعب للغاية.

طرق صنع الفازلين في المنزل

لا شك أن الفازلين من المنتجات الفعالة في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، الأمر الذي يجعل بعض النساء ترغب في تحضيره في المنزل بمواد طبيعية لمنع تعرض بشرتهن للضرر، لذا سنتعرف على طرق صنع الفازلين بالمنزل بتكلفة قليلة ونتيجة مبهرة.

صنع الفازلين من شمع العسل

المكونات: ¾ فنجان من شمع عسل النحل، ½ فنجان من زيت الزيتون، كبسولة فيتامين ه.

طريقة تحضير الفازلين

نقوم بتقطيع شمع العسل إلى قطع صغيرة ووضعها في وعاء على النار مع إضافة زيت الزيتون والتقليب حتى تذوب المكونات.

نقوم بوضع الخليط في برطمان زجاجي نظيف ومعقم، ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضيف إليه كبسولة الفيتامين مع تقليبها جيدا حتى تتجانس المكونات.

يمكنك بعد ذلك استخدام فازلين طبيعي من شمع العسل حتى تستمتعي ببشرة ناضرة وجلد ناعم.

صنع الفازلين من الشمع

المكونات: ¾ كوب من زيت اللوز الحلو، 2 شمعة إنارة كبيرة الحجم.

طريقة تحضير الفازلين

نقوم ببشر شمع الإنارة للحصول على قطع صغيرة منه، ونحضر وعاء مناسب به ربع لتر من الماء ونضعه على النار حتى الغليان.

نقوم بإضافة الشمع إلى الماء المغلي ونتركه حتى يصبح سائل، بعدها نقوم بوضع زيت اللوز مع التقليب حتى تمتزج المكونات.

يتم استخدام آلة الخفق لتقليب المزيج والحصول على خليط ناعم، ونقوم بوضعه في وعاء زجاجي مناسب ويترك حتى يبرد، وبعدها يصبح صالح للاستخدام.