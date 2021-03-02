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عمر شويل - جدة تعرفي على طرق ازالة صبغة الشعر من الملابس، تسعى النساء والفتيات دائماً إلى التجديد في شكلها العام سواء في الشعر، أو البشرة أو غيرها، وقد تعتمد في ذلك على مهاراتها الشخصية دون الاستعانة بمراكز التجميل المختصة بذلك، وقد ينتج عن ذلك إلحاق الضرر بالأشياء المحيطة بها، فعلى سبيل المثال عندما ترغب المرأة في تغيير لون شعرها عن طريق استخدام إحدى الصبغات وقد تتساقط بعض القطرات على ملابسها أو المفروشات، مما يجعل أمر التخلص منها صعب إذا لم يتم التعامل معها بحرص.

طرق ازالة صبغة الشعر من الملابس

عملية ازالة صبغة الشعر ليست بالأمر الصعب كما يعتقد البعض، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الحرص والسرعة في التعامل مع مثل هذه المشكلة، واختيار المكون المناسب لكل نوع من الأقمشة، لذا نستعرض سوياً طرق إزالة صبغة الشعر من الملابس.

أهم استخدامات الخل

يتميز الخل بأنه من المكونات المناسبة لإزالة البقع لجميع أنواع الأقمشة بلا استثناء، حيث لا يلحق الضرر بها، وذلك عن طريق غسل المنطقة المراد إزالة الصبغة منها بالماء جيداً مع إحضار خليط من الخل والماء ووضعها عليها مع فركها جيداً حتى نتخلص من البقعة.

استخدام الأمونيا

يمكن استخدام الأمونيا في إزالة صبغة الشعر من الملابس، ولكن بعد إجراء اختبار على الملابس لمعرفة مدى ملائمتها لنوع القماش، وذلك بخلط مقدار مناسب من الأمونيا والماء ووضعها على موضع الصبغة وفركها باستخدام قطعة من القماش.

مبيض الأكسجين

يتميز مبيض الأكسجين بفاعليته في التخلص من بقع الملابس، ويتم استخدامه كمزيل لصبغة الشعر من الملابس عن طريقة إذابة مقدار صغير من مبيض الأكسجين في كمية كبيرة من الماء البارد واستخدامها كمحلول نقع لقطعة الملابس، ونقوم بغسل الملابس بعد ذلك كالمعتاد.