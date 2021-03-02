شوف عروض العثيم السعودية 3 مارس 2021 بتخفيضات حصرية في اسواق العثيم

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية 3 مارس 2021 تجدوها بتخفيضات حصرية في اسواق العثيم ، حيث تجدون تشكيلة متنوعة من اللحوم، والدجاج، والأسماك، وكذلك الفاكهة والخضراوات الطازجة والمجمدة، وأيضًا عروض الجوالات والشاشات، هذا بالإضافة إلى عروض السعودية الجملة من العثيم مول ، وأيضًا عروض Othaim الترويجية المتجددة بإستمرار.

عروض العثيم السعودية 3 مارس 2021 بتخفيضات حصرية في اسواق العثيم

عروض العثيم السعودية 3 مارس 2021 وأحدث الخصومات المطروحة من سوبر ماركت العثيم ، حيث تجدون في التالي أسعار اللحوم الطازجة، من غنم وخروف، ما تجدون كل أتواع الدجاج الكامل والمقطع، وأيضًا الأسماك والمأكولات البحرية المجمدة من كل الأنواع.

عروض العثيم

العروض التالية خاصة بأسعار اللحوم المستوردة من كل أنواع الماشية لدى alothaim markets :

لحم بقر برازيلي مبرد كرتون بي، بسعر 32.81 ريال سعودي.

لحم غنم نعيمي طازج، بسعر 79.95 ريال سعودي.

ذبيحة خروف بربري طازج، بسعر 52.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم طازج، بسعر 31.95 ريال سعودي.

كلاوي عجل، بسعر 38.95 ريال سعودي.

ذبيحة عجل مبرد باكستاني، بسعر 39.95 ريال سعودي.

عجل هندي، بسعر 47.05 ريال سعودي.

لحم بقر كرتون سي، بسعر 28.95 ريال سعودي.

Othaim

أما الخصومات التالية فبها كافة أسعار موقع Othaim لكل أنواع المأكولات البحرية من جمبري، وفيليه، وروبيان، وأصابع السمك:

روبيان العريش ملكي، 500 جرام، بسعر13.95 ريال سعودي.

روبيان امريكانا وسط، 400 جرام، بسعر 34.50 ريال سعودي.

روبيان سيلو جامبو، 500 جرام، بسعر 111.50 ريال سعودي.

سمك فيليه هالي ابيض مجمد، 1 كيلو، بسعر 26.50 ريال سعودي.

سمك سريلا فيليه ابيض مجمد، 1 كيلو، بسعر24.95 بدلًا من 39.25 ريال سعودي.

سمك السنبلة اصابع جامبو، 560 جرام، 24.10 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم

في التالي كل أسعار الدجاج في العثيم ماركت من مختلف شركات الأغذية:

دجاج فقية طازج، 1100 جرام، بسعر 14.75 ريال سعودي.

دجاج اليوم طازج صحن، 2×700 جرام، بسعر 28.95 ريال سعودي.

كبدة دجاج اليوم طازجة، 400 جرام، بسعر 8.25 ريال سعودي.

دجاج التنمية متبل حراق، 600 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي.

دجاج الوطنية طازج، 900 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الاسبوعية قدمناها لكم وفقًا لآخر ما تم طرحه من اسعار للسلع على موقع العثيم ، حيث عرضنا لكم اسعار اللحوم، والدجاج، والمأكولات البحرية بمختلف أنواعها، والعروض متاحة للجميع داخل المملكة حتى نفاذ الكمية.