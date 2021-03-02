شوف عروض بندة وهايبر بندة لهذا الاسبوع وتخفيضات الى 44% على الحلويات والتسالى.. اليكم قائمة الأسعار

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عروض بندة وهايبر بندة لهذا الاسبوع، تعتبر أسواق هايبر بنده ماركت من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، حيث أن هايبر ماركت بنده يقوم بتقديم عروضاً من حين لآخر على منتجات بندة المختلفة وفي هذا المقال سنتعرف سوياً أفضل هذه العروض. عروض هايبر بنده على التسالي والحلويات عروض بنده اليوم بلغ سعر وبقر فريسكا فينجرس إلى 9.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 12.95 ريال سعودي.

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