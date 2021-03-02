نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير 2021 مازالت مستمرة والتخفيضات زادت الآن لتصل الى 31% على أشهر الجوالات آيفون وسامسونج وهواوي وغيرهم في المقال التالي

عروض الجوالات في جرير 2021، كلنا يعلم أن jarir bookstore مكتبة جرير من المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية نظراً لما تقدمه مكتبات جرير من منتجات جيدة، فمن خلال جرير يمكنك شراء أحدث أنواع اللاب توب والهواتف وبالتالي الشاشات وفي هذا المقال سنتعرف سوياً عن العروض المقدمة منه. عروض جرير للجوالات 2021 عروض جرير على الجوالات بلغ سعر هاتف فيفو واي 20 أس أي إلى 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي و بطاقة سامبا جرير.

هواوي p40 برو جرير وصل سعر هاتف هواوي ميت 40 برو إلى 3599 ريال سعودي، بدلاً من سعر 4099 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير، وصل سعر هاتف شاومي 10 تي إلى 1699 ريال سعودي، بدلاً من سعر 1799 ريال سعودي.

ايفون ١٢ جرير، هاتف آيفون 12 بسعة حجم “64 جيجابايت” وصل سعره إلى 3.799 ريال سعودي.

عروض جرير ايفون، هاتف آيفون 12 ميني بسعة حجم “64 جيجابايت” وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 5.699 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف ابل ايفون 12 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 5199 ريال سعودي. عروض جرير اليوم و تخفيضات جرير سامسونج s20 الترا جرير، وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 3899 ريال سعودي، بدلاً من سعر 5149 ريال سعودي.

عروض سامسونج s20 الترا جرير، هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا وصل سعره إلى 3499 ريال سعودي، بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.

اسعار الجوالات في جرير هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بدلاً من سعر 3829 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي هاتف هواوي نوفا 6 بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 1499 ريال سعودي، بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.

عرض جرير ريلمي 7 برو وصل سعره إلى 5699 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف أوبو أي 93 بلغ سعره 5199 ريال سعودي. رابط التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية بالمملكة العربية السعودية 1443هـ الوسوم عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير 2021 مازالت مستمرة والتخفيضات زادت الآن لتصل الى 31% على أشهر الجوالات آيفون وسامسونج وهواوي وغيرهم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الجوالات في جرير 2021 مازالت مستمرة والتخفيضات زادت الآن لتصل الى 31% على أشهر الجوالات آيفون وسامسونج وهواوي وغيرهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.