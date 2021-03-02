شوف تخفيضات بنده الشهرية 50% خصم حتى نهاية شهر مارس

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تخفيضات بنده الشهرية، من خلال هايبر بنده يمكننا تلبية احتياجات منزلنا من طعام وشراء وغير ذلك، حيث أن المتجر يقوم بتقديم عروضاً تصل إلى 50% على كافة المنتجات وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة منه. تخفيضات بنده الشهرية عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر لحم التونا إلى 3.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 4.50 ريال سعودي. تخفيضات بندة الشهرية مرقة الدجاج ماجي وصل سعره إلى 13.95 ريال سعودي. تنزيلات بندة اليومية زيت نباتي نخلتين بلغ 17.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي. خصومات بده اليوم حليب مجفف كامل الدسم المراعي وصل سعره إلى 46.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 78.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية حليب طويل الأجل كامل وصل سعره إلى 47.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 58.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده خصومات بندة الشهرية أرز هندي بسمتي تيجات وصل سعره إلى 52.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 71.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الاسبوعية وصل سعر دجاج دو إلى 109.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 144.95 ريال سعودي. عروض بنده اليوم مرتديلا دجاج سادة وصل سعرها إلى 37.95 ريال سعودي. تخفيضات بندة الشهرية بلغ سعر زيتون مشكل حار مغربي إلى 18.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 28.95 ريال سعودي. خصومات بندة زيتون أسود ماموت الريف وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي. خصومات بنده تنزيلات وخصومات بندة مخلل خضار مشكل طيبة وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 16.96 ريال سعودي. عروض وتخفيضات بندة الاسبوعية لبنة عادي قليلة الدسم وصل سعرها إلى 22.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم جبنة رومي تشيز لاند وصل سعرها إلى 34.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 49.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده وصل سعر مربى التوت الشامي إلى 12.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 21.95 ريال سعودي. عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده وهدية تخفيضات 50% (عرض نصف السعر) على الأجهزة المنزلية للنظافة والمطبخ الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات بنده الشهرية 50% خصم حتى نهاية شهر مارس - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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